Маррей еще не определился по поводу участия в «Ролан Гаррос»: «Мы с командой договорились, что примем решение после Рима»

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Фабио Фоньини Открытый чемпионат Италии Теннис

Энди Маррей прокомментировал поражение от Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Риме.

Он уступил итальянцу 4:6, 6:4, 4:6.

«Матч получился довольно неровным. В нем было и что-то хорошее, и что-то посредственное. Фабио прекрасно провел третий сет. Я тоже был неплох, но его уровень был выше».

Также он высказался об участии в «Ролан Гаррос».

«Я по-прежнему хочу сыграть в Париже, но мы с командой договорились, что примем решение после Рима. Перед тем, как решить окончательно, я хотел понять, насколько у меня получается выдерживать длинные матчи. В ближайшие дни мы все обсудим».

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2 комментария

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romancureman
ну вот после Рима и случилось)
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