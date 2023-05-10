Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Севилье

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA ITF Теннис

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в этом году проведут в Севилье.

Соревнования пройдут 7-12 ноября на крытом харде.

Напомним, в финальном турнире поборются Австралия, Германия, Канада, Казахстан, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.

Польша, проигравшая в квалификации, получила wild card.

Команды разделят на четыре группы, победители которых встретятся в полуфинале. Жеребьевка состоится 24 мая.

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1 комментарий

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justinefan
Теперь понятно почему швоня сбежала, зачем унизительно проигрывать Рыбакиной, ведь и так дали бы wc, интересно, так и будет оттягивать неизбежное и снова снимется?
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