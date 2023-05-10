Арина Соболенко: «Если у тебя есть серьезная мотивация, то так легче продолжать. Когда тяжело, напоминаешь себе, зачем это делаешь»

Арина Соболенко объяснила особенности мотивации в теннисе.

– Все теннисисты говорят, что просто стараются прогрессировать, как будто цель именно в улучшении игры. Насколько легче, когда цель – улучшить игру? Если вы хотите стать №1, выиграть первый «Большой шлем», с такой мотивацией легче?

– Хороший вопрос, на самом деле.

Да, конечно, если у тебя есть серьезная мотивация, то тебе не то чтобы легче, но у тебя есть цель, ради которой ты тренируешься. Так легче продолжать. Когда тяжело, ты напоминаешь себе, зачем это делаешь.

От этого не легче, но ты можешь оставаться сильной, продолжать выкладываться по полной и прибавлять.

Да, мы всегда говорим о желании прибавлять, сосредоточиться на себе, потому что только так можно хорошо играть, показывать свой лучший теннис и сосредоточиться на правильных вещах, а не на рейтинговых очках, их защите и прочем.

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