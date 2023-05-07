Соболенко о трудолюбии: «Это пошло из семьи. Я видела, как упорно они работали, чтобы воплотить мою мечту и я могла играть в теннис»
Арина Соболенко гордится своими результатами последних лет.
– Вам всего 25 лет, и вы выиграли 13-й титул в карьере. В начале профессиональной карьеры вы думали, что такое возможно?
– Нет, если бы кто-то сказал, что я стану чемпионкой «Большого шлема», второй ракеткой мира и буду выигрывать титулы на грунте, я бы подумала: «Не знаю, предстоит много работы, и я не уверена, что способна».
На самом деле я об этом не думала. По-моему, это и помогло. Я просто очень упорно работала, продолжала улучшать свою игру, находила аспекты, в которых могу прибавить, много анализировала свою игру. Так что с первого матча в Кубке Федерации я проделала большую работу. Оглядываясь назад, я очень горжусь собой, своей командой и тем, что мы сделали за последние годы.
– Вы всегда были трудолюбивой или приучили себя к этому?
– Думаю, я была такой всегда, с самого детства. Это пошло из семьи. Я видела, как упорно они работали, чтобы воплотить мою мечту и я могла играть в теннис. Думаю, они годами прививали мне это качество. Но я была такой всегда.
Мне всегда говорили, что без упорной работы нельзя стать топ-игроком. Вот почему я как сумасшедшая посвящала себя физподготовке и теннису. Я могла провести целый день на корте или в зале. И это помогло мне стать психологически устойчивой.
– Вы считаете себя одной из фавориток «Ролан Гаррос»?
– Я так не думаю, но хочу быть одной из них. Я продолжу упорно работать и постараюсь в Риме и на «Ролан Гаррос» показать свой лучший теннис. Посмотрим после грунтового сезона, насколько хорошо я выступаю на этом покрытии или мне просто повезло в эти несколько недель.
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