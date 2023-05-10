Ига Швентек: «В Польше много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что я еще недостаточно прожила»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, хочет ли написать книгу.

– Вы когда-нибудь хотели написать книгу, может, даже художественную?

– Что вы сказали в конце, художественную? Для этого у меня не хватает воображения и креативности. Не знаю, может, в будущем. Если честно, в Польше нам много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что еще слишком рано, и я еще недостаточно прожила, чтобы писать книгу, так что... Может быть, через несколько лет.

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6 комментариев

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ballerina
Две сразу, два тома! Мда..., куда нас всех несет...
+7
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svyt
а чё не автобиографию ,прям Штеффи Граф
+6
-2
+4
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justbored
Ссылка ведет на пресс-конференцию Аришки почему-то. С бесценным:

To be the new Serena.

ARYNA SABALENKA: To be what?

🤣
+2
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0
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canuck andreyka
Имелась в виду книжка сберегательная :)
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Виктор Ш.
Теннисисты, за редким исключением, очень скупо и примитивно выражают мысли, их слушать-то скучно, не то что читать... А книги они будут писать, где все предложения из двух-трех слов будут что ли ?)
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