Ига Швентек: «В Польше много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что я еще недостаточно прожила»
Ига Швентек ответила, хочет ли написать книгу.
– Вы когда-нибудь хотели написать книгу, может, даже художественную?
– Что вы сказали в конце, художественную? Для этого у меня не хватает воображения и креативности. Не знаю, может, в будущем. Если честно, в Польше нам много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что еще слишком рано, и я еще недостаточно прожила, чтобы писать книгу, так что... Может быть, через несколько лет.
To be the new Serena.
ARYNA SABALENKA: To be what?
🤣