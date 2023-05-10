Ига Швентек: «В Польше много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что я еще недостаточно прожила»

Ига Швентек ответила, хочет ли написать книгу.

– Вы когда-нибудь хотели написать книгу, может, даже художественную?

– Что вы сказали в конце, художественную? Для этого у меня не хватает воображения и креативности. Не знаю, может, в будущем. Если честно, в Польше нам много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что еще слишком рано, и я еще недостаточно прожила, чтобы писать книгу, так что... Может быть, через несколько лет.

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