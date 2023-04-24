Швентек о любви к чтению: «В 17 лет книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Увлекательное и в то же время полезное занятие»

Ига Швентек рассказала, когда полюбила читать.

– Наверное, в 17 лет. Книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Это было увлекательное и в то же время полезное занятие, которое позволяло больше узнать о людях, про которых читаешь. Как будто они твои друзья.

– В январе вы запустили книжный клуб. Как идут дела?

– Вчера я дочитала биографию Мэттью Перри. Сейчас хочу попробовать биографии, поэтому дальше буду читать о Леонардо да Винчи.

Но я не знаю, что выберу для литературного челленджа, потому что хочу, чтобы эта книга понравилась людям и легко читалась, если работаешь каждый день. У них не так много времени читать, как у меня. Я путешествую, пытаюсь скоротать время перед матчами и понимаю, что не всем так повезло. И я хочу выбрать книгу, которая убедит людей читать, а не смотреть телевизор.

– Какую вы ставите цель, когда выбираете книги для челленджа?

– Чтобы читать было увлекательно. Чтобы книги были о людях, которые вдохновляют. И помогали больше узнавать о мире.

Зависит от обстоятельств, потому что труднее убедить людей постарше. Если они читают, то явно знают, что им нравится, и трудно предложить им что-то новое. К тому же они много читают, поэтому знают о книгах гораздо больше, чем я.

Поэтому я стараюсь убедить своих ровесников или людей помладше, потому что в этом возрасте можно привить любовь к чтению на всю жизнь. И я считаю, что это самое нужное в современном мире.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе