Швентек о любви к чтению: «В 17 лет книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Увлекательное и в то же время полезное занятие»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, когда полюбила читать.

– Наверное, в 17 лет. Книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Это было увлекательное и в то же время полезное занятие, которое позволяло больше узнать о людях, про которых читаешь. Как будто они твои друзья.

– В январе вы запустили книжный клуб. Как идут дела?

– Вчера я дочитала биографию Мэттью Перри. Сейчас хочу попробовать биографии, поэтому дальше буду читать о Леонардо да Винчи.

Но я не знаю, что выберу для литературного челленджа, потому что хочу, чтобы эта книга понравилась людям и легко читалась, если работаешь каждый день. У них не так много времени читать, как у меня. Я путешествую, пытаюсь скоротать время перед матчами и понимаю, что не всем так повезло. И я хочу выбрать книгу, которая убедит людей читать, а не смотреть телевизор.

– Какую вы ставите цель, когда выбираете книги для челленджа?

– Чтобы читать было увлекательно. Чтобы книги были о людях, которые вдохновляют. И помогали больше узнавать о мире.

Зависит от обстоятельств, потому что труднее убедить людей постарше. Если они читают, то явно знают, что им нравится, и трудно предложить им что-то новое. К тому же они много читают, поэтому знают о книгах гораздо больше, чем я.

Поэтому я стараюсь убедить своих ровесников или людей помладше, потому что в этом возрасте можно привить любовь к чтению на всю жизнь. И я считаю, что это самое нужное в современном мире.

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12 комментариев

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Вегетарианец_
Ответ Iuasamotu
Кино лучше, чем книги. В фильме всё фантазийно, красочно, с звуковыми спецэффектами, песнями танцами. А книги - это плоский мир из прошлого.
Как-раз таки наоборот.
Читая книгу, твое воображение рисует гораздо более интересные и увлекательные картинки, чем тем, которые преподносятся нам с экранов кинотеатров.
К тому же, очень редко, особенно, в последние годы, кино получается лучше книги.
+6
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+6
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Михаил Зюбин
И зачем эта новость, если в новости нет прочитанной книги, например: Булгакова?)
+3
0
+3
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sedric
Это смотря какие книги читать. У меня в 17 лет, активное чтение книг еще сильнее развило экзистенциалку)
+2
0
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Денис Шмелев
Ответ Iuasamotu
Всегда кино лучше, чем книга. Весь вопрос состоит лишь в том, что было вначале: просмотренное кино или прочитанная книга? А касаемо эмоций, так понятно, что у многочисленной кинобригады с режиссёрами, сценаристами, звукорежисёрами, монтажёрами, операторами фантазии побольше, чем у одинокого рядового читателя
Ну так смотря какое кино и какие книги.
Хотя для работы и развития мозгов явно лучше чтение. Это более сложный и продуктивный когнитивный процесс, чем просмотр видео. При чтении мы сканируем и декодируем письменные символы, интерпретируем и выявляем закодированный в них смысл, создаем на основе этого сложные ментальные образы, рефлексируем. То есть мозги работают.
Кино - тоже неплохо. Но проблема, в том что кино (особенно коммерческое) - очень манипулятивный вид искусства, где изначально всё направлено на то, чтобы развести зрителя на определенные эмоции. Своего рода иголка, которую тыкают в определенную область головного мозга, чтобы вызвать смех, вышибить слезу, заставить возмущаться и т.п.
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Наглая Кайса
«Лето в пионерском лагере» пусть прочитает, а потом «О чем молчит ласточка»
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sashati
А что мы делали от момента когда научились читать до этих 17?)
Похоже на пиар, но хоть так, до важного в истории дойдет, так то девка смышленая..
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Марат Лялин
Плюс!!
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(Алекс Кросс
Она далеко не Та Самая которую себя Выдаёт ) она повторила фальшивые нарративы... надаля..... ) ) )
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Мустафа Моисеич Дупло
Просвещу тех кто из тундры. Мэттью из "Друзей", а Леонардо из "Черепашек-ниндзя".
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Iuasamotu
Ответ Денис Шмелев
Ну так смотря какое кино и какие книги. Хотя для работы и развития мозгов явно лучше чтение. Это более сложный и продуктивный когнитивный процесс, чем просмотр видео. При чтении мы сканируем и декодируем письменные символы, интерпретируем и выявляем закодированный в них смысл, создаем на основе этого сложные ментальные образы, рефлексируем. То есть мозги работают. Кино - тоже неплохо. Но проблема, в том что кино (особенно коммерческое) - очень манипулятивный вид искусства, где изначально всё направлено на то, чтобы развести зрителя на определенные эмоции. Своего рода иголка, которую тыкают в определенную область головного мозга, чтобы вызвать смех, вышибить слезу, заставить возмущаться и т.п.
Вы так верите в гений писателя, который там что-то кодирует, чтобы его потом раскодировали? Автор пишет отсебятину по принципу, что вижу о том и говорю, вот и вся его тайна. Ни один писатель не опишет красоту девушки, как это делает кино, ни один писатель не передаст панораму морского пейзажа, как это это делают в кино. Плюс звуки, музыка, кайф спецэффектов.. Да никакая макулатура этого не передаст, даже приблизительно
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