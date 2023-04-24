Швентек о любви к чтению: «В 17 лет книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Увлекательное и в то же время полезное занятие»
Ига Швентек рассказала, когда полюбила читать.
– Наверное, в 17 лет. Книги помогли мне почувствовать себя менее одинокой. Это было увлекательное и в то же время полезное занятие, которое позволяло больше узнать о людях, про которых читаешь. Как будто они твои друзья.
– В январе вы запустили книжный клуб. Как идут дела?
– Вчера я дочитала биографию Мэттью Перри. Сейчас хочу попробовать биографии, поэтому дальше буду читать о Леонардо да Винчи.
Но я не знаю, что выберу для литературного челленджа, потому что хочу, чтобы эта книга понравилась людям и легко читалась, если работаешь каждый день. У них не так много времени читать, как у меня. Я путешествую, пытаюсь скоротать время перед матчами и понимаю, что не всем так повезло. И я хочу выбрать книгу, которая убедит людей читать, а не смотреть телевизор.
– Какую вы ставите цель, когда выбираете книги для челленджа?
– Чтобы читать было увлекательно. Чтобы книги были о людях, которые вдохновляют. И помогали больше узнавать о мире.
Зависит от обстоятельств, потому что труднее убедить людей постарше. Если они читают, то явно знают, что им нравится, и трудно предложить им что-то новое. К тому же они много читают, поэтому знают о книгах гораздо больше, чем я.
Поэтому я стараюсь убедить своих ровесников или людей помладше, потому что в этом возрасте можно привить любовь к чтению на всю жизнь. И я считаю, что это самое нужное в современном мире.
Читая книгу, твое воображение рисует гораздо более интересные и увлекательные картинки, чем тем, которые преподносятся нам с экранов кинотеатров.
К тому же, очень редко, особенно, в последние годы, кино получается лучше книги.
Хотя для работы и развития мозгов явно лучше чтение. Это более сложный и продуктивный когнитивный процесс, чем просмотр видео. При чтении мы сканируем и декодируем письменные символы, интерпретируем и выявляем закодированный в них смысл, создаем на основе этого сложные ментальные образы, рефлексируем. То есть мозги работают.
Кино - тоже неплохо. Но проблема, в том что кино (особенно коммерческое) - очень манипулятивный вид искусства, где изначально всё направлено на то, чтобы развести зрителя на определенные эмоции. Своего рода иголка, которую тыкают в определенную область головного мозга, чтобы вызвать смех, вышибить слезу, заставить возмущаться и т.п.
Похоже на пиар, но хоть так, до важного в истории дойдет, так то девка смышленая..