Штруфф о «Мастерсе» в Мадриде: «Конечно, хотел победить, но если бы две недели назад мне кто-то сказал, что я стану финалистом, я бы не отказался»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Ян-Леннард Штруфф подвел итоги турнира в Мадриде.

Штруфф стал первым лаки-лузером, который дошел до финала «Мастерсе». В матче за титул он проиграл Карлосу Алькарасу – 4:6, 6:3, 3:6.

«Я прошел невероятный путь от лаки-лузера до финалиста. Надеюсь, что этот турнир даст мне импульс на следующие недели и месяцы. На данный момент это лучшее достижение в моей карьере.

Конечно, я хотел дойти до конца и победить, но если бы две недели назад мне кто-то сказал, что я стану финалистом, я бы не отказался. Я горжусь тем, как играл. Горжусь тем, как проявил себя в матче.

Физически я чувствовал себя очень хорошо. Я мог бы играть и дальше. Все сильно зависело от психологии. В прошлых матчах она тоже играла важную роль, потому что для меня это было в новинку. Они были напряженными».

Также он высказался об игре Алькараса.

«Если у него столько времени на удар, он играет слишком хорошо. Я пытался на него давить, не давать времени и рисковать, потому что он лучше физически. Он очень, очень быстрый. Он любит розыгрыши, любит играть очень агрессивно... Я был в игре. У меня были шансы. Но он слишком хорошо играл в концовке, поздравляю его».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кононов
Пол года назад после травмы, думал, что штруфф и уже все. Добротный игрок топ 100, давно в туре. Но не получалось как-то. И тут лучшее достижение в карьере. Теннис очень демократичен к игрокам. Есть очень много шансов выстрелить в любой момент.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Штруфф заслужил аплодисменты не только за финал, а вообще за весь турнир, который стал пожалуй лучшим в его карьере. Молодец!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karina Kara
Штруф молодец !!! Карлос красавчик, его игра , психологический напор, всё выстоял! Поздравляю! Он мой фаворит уже давно ! ❤️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий