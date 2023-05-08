Штруфф о «Мастерсе» в Мадриде: «Конечно, хотел победить, но если бы две недели назад мне кто-то сказал, что я стану финалистом, я бы не отказался»

Ян-Леннард Штруфф подвел итоги турнира в Мадриде.

стал первым лаки-лузером, который дошел до финала «Мастерсе». В матче за титул он проиграл – 4:6, 6:3, 3:6.

«Я прошел невероятный путь от лаки-лузера до финалиста. Надеюсь, что этот турнир даст мне импульс на следующие недели и месяцы. На данный момент это лучшее достижение в моей карьере.

Конечно, я хотел дойти до конца и победить, но если бы две недели назад мне кто-то сказал, что я стану финалистом, я бы не отказался. Я горжусь тем, как играл. Горжусь тем, как проявил себя в матче.

Физически я чувствовал себя очень хорошо. Я мог бы играть и дальше. Все сильно зависело от психологии. В прошлых матчах она тоже играла важную роль, потому что для меня это было в новинку. Они были напряженными».

Также он высказался об игре Алькараса.

«Если у него столько времени на удар, он играет слишком хорошо. Я пытался на него давить, не давать времени и рисковать, потому что он лучше физически. Он очень, очень быстрый. Он любит розыгрыши, любит играть очень агрессивно... Я был в игре. У меня были шансы. Но он слишком хорошо играл в концовке, поздравляю его».

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