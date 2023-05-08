Людмила Самсонова: «Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что для меня на первом месте не «Шлемы», а Олимпиада»

Людмила Самсонова высказалась о том, что в этом году россиян допустят на «Уимблдон».

– Этот турнир остается одним из моих любимых, и я считаю, что могу хорошо выступать на траве. Мы не могли контролировать то, что произошло в прошлом году, поэтому бесполезно злиться и на этом зацикливаться: ты ничего не можешь поделать, они приняли такое решение, оставим его им. Я очень рада вернуться в этом году и надеюсь, что смогу проявить себя.

– Вы вернетесь на «Уимблдон», но пока неизвестно, смогут ли россияне сыграть в Париже в 2024-м. Вы думаете об Олимпиаде?

– Это моя главная мечта. Когда меня спрашивают, о чем я мечтаю, я всегда отвечаю, что хочу выиграть Олимпиаду. Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что я не говорю про «Шлемы», но для меня на первом месте Олимпиада. Было бы здорово просто там сыграть. Что я могу сказать? Надеюсь, нам разрешат участвовать.

– Вы чуть не начали представлять в профессиональном туре Италию. Это был напряженный период, какие у вас остались воспоминания?

– Я играла за Италию с 16 до 18 лет. Если честно, тогда я чувствовала сильное давление. У меня не было выбора, из-за бюрократических вопросов я начала представлять Россию. Однако после этого у меня как гора свалилась с плеч, и это мне очень помогло, – сказала Самсонова в интервью Sportface.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе