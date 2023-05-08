Людмила Самсонова: «Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что для меня на первом месте не «Шлемы», а Олимпиада»

Теги Уимблдон WTA Олимпийский теннисный турнир Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова высказалась о том, что в этом году россиян допустят на «Уимблдон».

– Этот турнир остается одним из моих любимых, и я считаю, что могу хорошо выступать на траве. Мы не могли контролировать то, что произошло в прошлом году, поэтому бесполезно злиться и на этом зацикливаться: ты ничего не можешь поделать, они приняли такое решение, оставим его им. Я очень рада вернуться в этом году и надеюсь, что смогу проявить себя.

– Вы вернетесь на «Уимблдон», но пока неизвестно, смогут ли россияне сыграть в Париже в 2024-м. Вы думаете об Олимпиаде?

– Это моя главная мечта. Когда меня спрашивают, о чем я мечтаю, я всегда отвечаю, что хочу выиграть Олимпиаду. Некоторые считают меня сумасшедшей, потому что я не говорю про «Шлемы», но для меня на первом месте Олимпиада. Было бы здорово просто там сыграть. Что я могу сказать? Надеюсь, нам разрешат участвовать.

– Вы чуть не начали представлять в профессиональном туре Италию. Это был напряженный период, какие у вас остались воспоминания?

– Я играла за Италию с 16 до 18 лет. Если честно, тогда я чувствовала сильное давление. У меня не было выбора, из-за бюрократических вопросов я начала представлять Россию. Однако после этого у меня как гора свалилась с плеч, и это мне очень помогло, – сказала Самсонова в интервью Sportface.

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10 комментариев

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Under
ну почему же, как минимум один человек понимает и одобряет
+16
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Магнат
Ответ Under
ну почему же, как минимум один человек понимает и одобряет
Да тут на теннисной ветке часто можно встретить призывы Рафе завершить карьеру на ОИ-2024. На ОЛИМПИАДЕ. Одному из величайших теннисистов всех времён. Много чести. У меня аж кровь из глаз.
+9
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+7
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Under
Ответ Магнат
Да тут на теннисной ветке часто можно встретить призывы Рафе завершить карьеру на ОИ-2024. На ОЛИМПИАДЕ. Одному из величайших теннисистов всех времён. Много чести. У меня аж кровь из глаз.
нет, я не про того человека
+4
-1
+3
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Максим Пестов
Ответ Магнат
Да тут на теннисной ветке часто можно встретить призывы Рафе завершить карьеру на ОИ-2024. На ОЛИМПИАДЕ. Одному из величайших теннисистов всех времён. Много чести. У меня аж кровь из глаз.
Речь об Олимпийским чемпионе Александре Звереве 😁
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chemical brother
Ответ Денис Базанов
почему сумасшедшая? просто глупая.
Всем, безусловно, интересно узнать точку зрения умного человека, вроде Вас.
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Gulnara Sadykova
Ответ (Алекс Кросс
Мне Людочка До Сих Пор Кажется Итальяночкой ) но никак не Русской ) )
Наверное знаете, что надо делать когда кажется?
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