Швентек о постановке целей: «Сначала концентрируюсь на первой половине сезона, потом на второй. Если я буду думать о всех 11 месяцах, то устану после первой же недели»

Третья ракетка мира Ига Швентек рассказала, как ставит цели на сезон.

– Поздравляю с шестым титулом «Большого шлема», который вы выиграли на «Уимблдоне». Сейчас вы вышли в 24-й четвертьфинал тысячника. Какие цели вы ставили перед собой в начале сезона? Это было определенное количество титулов? Может быть, рейтинг?

– Честно говоря, нет такого, что вот, новый сезон начинается, и это абсолютно другая история. Перерыв всего четыре недели. Конечно, у меня есть некоторые цели, но когда играешь 11 месяцев, то ты не знаешь, что случится в следующие несколько. Так что я стараюсь просто сначала концентрироваться на первой половине сезона, потом на второй. Я их разделяю. Потому что если я буду думать шире, о всех 11 месяцах, то я устану после первой же недели. Я правда просто думаю о следующем турнире, и это всегда мне помогает, – рассказала полька в интервью на корте после выхода в четвертьфинал тысячника в Цинциннати.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
