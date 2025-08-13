Швентек третий год подряд вышла в 1/4 финала в Цинциннати
Ига Швентек третий год подряд сыграет в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.
В четвертом круге полька обыграла 138-ю ракетку мира Сорану Кырстю – 6:4, 6:3.
В 2023-м и 2024-м Швентек дошла до полуфинала этого турнира. Это один из двух тысячников наряду с канадским, в финал которого Швентек ни разу не выходила.
В целом для нее это шестой четвертьфинал тысячника в сезоне, ее баланс – 3:2.
Дальше третья ракетка мира встретится с победительницей матча между Екатериной Александровой и Анной Калинской.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости