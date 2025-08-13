Швентек третий год подряд вышла в 1/4 финала в Цинциннати

Ига Швентек третий год подряд сыграет в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

В четвертом круге полька обыграла 138-ю ракетку мира Сорану Кырстю – 6:4, 6:3.

В 2023-м и 2024-м Швентек дошла до полуфинала этого турнира. Это один из двух тысячников наряду с канадским, в финал которого Швентек ни разу не выходила.

В целом для нее это шестой четвертьфинал тысячника в сезоне, ее баланс – 3:2.

Дальше третья ракетка мира встретится с победительницей матча между Екатериной Александровой и Анной Калинской.