Бьорн Борг: «Мне все нравится в игре Алькараса. Никаких слабых мест»

Теги Рафаэль Надаль ATP Бьорн Борг Mutua Madrid Open Теннис

11-кратный чемпион «Больших шлемов» Бьорн Борг высказался об игре Карлоса Алькараса.

«На следующей неделе он станет №1 в мире (на самом деле Алькарас останется вторым, но в случае победы в финале отставание от Новака Джоковича составит всего 5 очков – Sports.ru), и я думаю, что он будет оставаться первым долгие годы.

Мне все нравится в его игре – как он играет, как двигается. Никаких слабых мест. У него высокие шансы на победу в финале в Мадриде. Наблюдать за игрой Карлоса невероятно, я очень впечатлен».

Также он прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

«Рафа – мой хороший друг. Он мучается со своим телом, я давно это знаю. К сожалению, он не сыграет в Риме, но мы хотим увидеть его на «Ролан Гаррос». Если он не сможет набрать форму, то не сыграет. Но Рафа есть Рафа, это один из величайших игроков в истории. Надеюсь, он сыграет на «Ролан Гаррос». Верю ли я? Может быть (смеется)».

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60 комментариев

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gordysh
Как же мне не нравится игра Алькараса. Никаких слабых мест.
+31
-7
+24
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Человек Безымянный
Ответ romancureman
появится тот кто найдёт эти слабые места. так же, как Надаль "обнаружил" бэкхенд Федерера , а Джокович добавил. а ещё слабым местом может стать здоровье. поглядим.
Бэкхенд Федерера на пике не слабый, просто уступает форхенду
+14
0
+14
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Большой Сэми
Ответ S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева. Жизнь идёт своим чередом.
С Джоковичем притянуто за уши конечно.
+17
-4
+13
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romancureman
появится тот кто найдёт эти слабые места. так же, как Надаль "обнаружил" бэкхенд Федерера , а Джокович добавил. а ещё слабым местом может стать здоровье. поглядим.
+14
-2
+12
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Большой Сэми
Ответ S.Graf
Новак 7 раз подряд(!) обыграл Рафика в финалах ТБШ (3) и Мастерсов (4). Это так, помимо всего прочего. Притянуто? Ну, пусть будет притянуто.
Я тебе говорю про Медведева и Джока
По поводу Рафы и Новака разговоров нет
+9
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Ale_x_@ndro
Ответ S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева. Жизнь идёт своим чередом.
Ну Агасси не особо Сампраса помучил.
+8
0
+8
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Ан Кот
все хорошо, но с первым местом Карасика со следующей недели ты лоханулся Бьорн)
+7
0
+7
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S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева.
Жизнь идёт своим чередом.
+14
-8
+6
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Человек Безымянный
Ответ gordysh
Как же мне не нравится игра Алькараса. Никаких слабых мест.
Не такая красивая как у Роджера, но поинтереснее Надаля и Джоковича
+11
-6
+5
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Omniscius
Ответ S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева. Жизнь идёт своим чередом.
У Джоковича скорее Вавринка.
+5
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gordysh
Ответ Человек Безымянный
Не такая красивая как у Роджера, но поинтереснее Надаля и Джоковича
Я имел в виду, что его игра слишком хороша. В этом есть что-то уже не человеческое, будто его специально на какой-то испанской ферме выращивали исключительно для тенниса.
А недостатки это всегда интересно. Без недостатков никуда.
+5
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Squadala
Ответ Alex Alex
очень слабый. Сильный бекхенд у Вавринки, Гаске, Альмагро и т.д.... Но не у Федерера
Это если учитывать исключительно перестрелки в трёх метрах от задней линии, чем данные товарищи и прославились, особенно Стэн. Во всём остальном Федерер значительно лучше: бьёт раньше/скорее, лучше переводит, рисует углы, и уж намного лучше подрезает. Перебить мощью такое из перечисленных мог только пиковый Вавринка на медленном грунте, дававшем ему время на подготовку своих ракетных ударов.
+4
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Доминик
Ответ Dikki Shelton
Удачи и всего наилучшего Карлосу и Рафаэлю. Пусть все их планы и мечты осуществлятся. Они достойны этого.💪👍✌👏
абырвалг
+7
-4
+3
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romancureman
Ответ S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева. Жизнь идёт своим чередом.
так уже же вырисовывается, что Алькараса можно обыгрывать, если забивать гвозди по углам. Вот ровно как сегодня Арина обыграла Игу. Синнер уже есть на Карлоса.

с Новаком думаю, что стиль Алькараса Новаку будет оч сложен и вряд ли Новак сможет

хотя не верить в Джоковича = быть идиотом. как и в Рафу. до последнего их удара на корте могут обыграть кого угодно и когда угодно. гении 🥰
+3
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kyckoba
Ответ Tarkovski
Народ, а когда жеребьёвка Рима, кто знает? Завтра?
Женская сетка будет завтра, мужская - в понедельник
+3
0
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Человек Безымянный
Ответ Большой Сэми
С Джоковичем притянуто за уши конечно.
Джоковича возить Алькарас будет ближайшие 2 года, а потом серб закончит карьеру
+6
-3
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ugmyanswer
После USO, Новак снова будет первым
А, нет-после УИМа
+4
-1
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Монсеньор Мартинес
Ответ Теннисный абсолют
Да, но все-равно, мужской теннис обесценивают равными призовыми. Мой племянник, которого родители пихали в теннис, так и говорил что это девчачий спорт. В итоге в баскет пошел.
Ну, раз твой племянник говорил, тогда безусловно
+3
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Alex Alex
Ответ S.Graf
На каждого Сампраса всегда найдётся свой Агасси; на всякого Роддика найдётся Федерер; на Федерера - Рафик, на Рафика - Джокович. И даже Джокович нарвался на своего Медведева. Жизнь идёт своим чередом.
где Джокович на медведева нарвался? 1 матч всего важный проиграл ему, остальное это помойки.
Агасси Сампрасу кто:? С личкой 14:20
+5
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Посторонним В
Ответ Stivi M.D.
Придет следующее поколение игроков, которые покажут что Алькарас лишь простой смертный. В его игре нет ничего выдающегося. Скольких таких перемололи в свое время Большое трио? Просто сейчас мужской тур - это натуральное вта-посмешище, где в финал мастерса пробирается лаки-лузер. Это позор и клеймо на всю ассоциацию.
АНАЛитика от Бога. грунтовый сезон он такой, поднимают голову игроки, в другое время исправно заглатывающие от топов на харде, и то временами и там случаются вспышки, вспоминаю австралийца вроде Андерсена, который пошумел одно время, появившись из ниоткуда
+2
0
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S.Graf
Ответ Большой Сэми
Я тебе говорю про Медведева и Джока По поводу Рафы и Новака разговоров нет
ааа .... Я думаю, что Новак один тот самый матч не задумываясь променял бы на десяток любых других.
+6
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Евгений Птицын
Ответ Tarkovski
Народ, а когда жеребьёвка Рима, кто знает? Завтра?
В понедельник в 19:30 мск.
+2
0
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ugmyanswer
Ответ Sincere
Соглашусь, Карлос конечно не особо грациозен)), но мастерство, игровой интеллект и креатив у него вполне на уровне самого Роджера, и смотреть его всегда интересно, никогда нет ощущения "ботства", как от Джоковича с Надалем.
От Джоковича ладно
Но от Надаля ,, ботство", а от Алькараса нет??! Трэш
+2
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Генадий Адамов
Ответ ugmyanswer
Синнер сомнительно что Мастерс то может вытащить из-за физики А тут 5-ти сетовики Хотя предположение интересное
он по три ноль будет выигрывать, он умный игрок
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Stivi M.D.
Придет следующее поколение игроков, которые покажут что Алькарас лишь простой смертный. В его игре нет ничего выдающегося. Скольких таких перемололи в свое время Большое трио? Просто сейчас мужской тур - это натуральное вта-посмешище, где в финал мастерса пробирается лаки-лузер. Это позор и клеймо на всю ассоциацию.
+6
-5
+1
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