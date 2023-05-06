Бьорн Борг: «Мне все нравится в игре Алькараса. Никаких слабых мест»
11-кратный чемпион «Больших шлемов» Бьорн Борг высказался об игре Карлоса Алькараса.
«На следующей неделе он станет №1 в мире (на самом деле Алькарас останется вторым, но в случае победы в финале отставание от Новака Джоковича составит всего 5 очков – Sports.ru), и я думаю, что он будет оставаться первым долгие годы.
Мне все нравится в его игре – как он играет, как двигается. Никаких слабых мест. У него высокие шансы на победу в финале в Мадриде. Наблюдать за игрой Карлоса невероятно, я очень впечатлен».
Также он прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.
«Рафа – мой хороший друг. Он мучается со своим телом, я давно это знаю. К сожалению, он не сыграет в Риме, но мы хотим увидеть его на «Ролан Гаррос». Если он не сможет набрать форму, то не сыграет. Но Рафа есть Рафа, это один из величайших игроков в истории. Надеюсь, он сыграет на «Ролан Гаррос». Верю ли я? Может быть (смеется)».
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По поводу Рафы и Новака разговоров нет
Жизнь идёт своим чередом.
А недостатки это всегда интересно. Без недостатков никуда.
с Новаком думаю, что стиль Алькараса Новаку будет оч сложен и вряд ли Новак сможет
хотя не верить в Джоковича = быть идиотом. как и в Рафу. до последнего их удара на корте могут обыграть кого угодно и когда угодно. гении 🥰
А, нет-после УИМа
Агасси Сампрасу кто:? С личкой 14:20
Но от Надаля ,, ботство", а от Алькараса нет??! Трэш