Бьорн Борг: «Мне все нравится в игре Алькараса. Никаких слабых мест»

11-кратный чемпион «Больших шлемов» Бьорн Борг высказался об игре Карлоса Алькараса.

«На следующей неделе он станет №1 в мире (на самом деле Алькарас останется вторым, но в случае победы в финале отставание от Новака Джоковича составит всего 5 очков – Sports.ru), и я думаю, что он будет оставаться первым долгие годы.

Мне все нравится в его игре – как он играет, как двигается. Никаких слабых мест. У него высокие шансы на победу в финале в Мадриде. Наблюдать за игрой Карлоса невероятно, я очень впечатлен».

Также он прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

«Рафа – мой хороший друг. Он мучается со своим телом, я давно это знаю. К сожалению, он не сыграет в Риме, но мы хотим увидеть его на «Ролан Гаррос». Если он не сможет набрать форму, то не сыграет. Но Рафа есть Рафа, это один из величайших игроков в истории. Надеюсь, он сыграет на «Ролан Гаррос». Верю ли я? Может быть (смеется)».

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