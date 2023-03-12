Бьорн Борг: «Не знаю, сколько еще будет играть Рафа. Может быть, еще год»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал перспективы и .

«Рафа уже не проведет много времени в топ-10, но я думаю, что он очень счастливый человек. Он столько всего достиг, но все еще продолжает. Может быть, тело уже работает не на 100%, но он все еще хочет играть.

Джокович выиграет еще один-два «Больших шлема». Кто знает? Но он делает это не для себя, а для тенниса и журналистов. Это невероятно. Он все еще раздвигает границы возможного. Он хочет быть величайшим.

Он хочет выиграть больше турниров, побить все рекорды в истории тенниса. Он фантастический игрок.

Я не знаю, сколько еще будет играть Рафа. Может быть, еще год. Не знаю. А Новак поиграет еще несколько лет».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе