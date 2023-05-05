Штруфф о полуфинале в Мадриде против Карацева: «Аслан довольно легко победил меня в квалификации. Нужно проанализировать прошлый матч и сосредоточиться на следующем»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев Теннис

Ян-Леннард Штруфф поделился ожиданиями от полуфинала в Мадриде против Аслана Карацева.

Штруфф уступил Карацеву в квалификации (4:6, 2:6), но затем попал в основную сетку как лаки-лузер.

«На этой неделе Аслан играет просто потрясающе, и, надо сказать, он довольно легко победил меня в квалификации. В том матче я показал не самый лучший теннис, но, как мне кажется, это он вынудил меня так играть. Сейчас нужно проанализировать наш прошлый матч и сосредоточиться на следующем, надеюсь, что смогу выступить лучше».

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10 комментариев

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Ben Shelton
непривычно видеть в турнире на выбывание, как одни и те же игроки вспоминают прошлые игры в рамках одного и того же недельного турнира)))
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Антон Тимофеев
Ответ Доминик
Не удивлюсь, если Штруфф обыграет Карацева. В теннисе так часто бывает. Сначала продул сопернику без шансов, а через неделю разгромил его же.
Да, вполне возможно. Единственное, что радует - Штруфф на этом турнире провел столько же матчей, сколько и Карацев. Четыре 3-х сетовика подряд, в том числе, и вчера. У Аслана в основной части только 1 трехсетовик. По логике, Карацев сегодня должен быть посвежее чуток.
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Лёля Иванова
Ответ Доминик
Не удивлюсь, если Штруфф обыграет Карацева. В теннисе так часто бывает. Сначала продул сопернику без шансов, а через неделю разгромил его же.
Вероятность есть, особенно если команда проанализирует прошлые ошибки и Штруфф сможет играть иначе. У него сейчас подача сумасшедшая, которая очень помогает добывать легче очки
+3
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Марадона курильщика
Блин, никогда не думал, что скажу это, но держу кулачки за Аслана!
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BIG3
Ответ Антон Тимофеев
Да, вполне возможно. Единственное, что радует - Штруфф на этом турнире провел столько же матчей, сколько и Карацев. Четыре 3-х сетовика подряд, в том числе, и вчера. У Аслана в основной части только 1 трехсетовик. По логике, Карацев сегодня должен быть посвежее чуток.
Карацев на 2 часа меньше Штруфа сыграл за семь матчей
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Антон Тимофеев
Ответ BIG3
Карацев на 2 часа меньше Штруфа сыграл за семь матчей
Спасибо. Ну, можно сказать, на 1 матч меньше провел))) Мелочь, но все же...
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Darhan Kenzhalin
Ответ Лёля Иванова
Вероятность есть, особенно если команда проанализирует прошлые ошибки и Штруфф сможет играть иначе. У него сейчас подача сумасшедшая, которая очень помогает добывать легче очки
Да не было там никаких катастрофических ошибок, вы сами чуть подумайте, как он проиграл в квалификации и теперь играет в полуфинале, потому что для него тот матч ничего не решал.
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