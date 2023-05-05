Штруфф о полуфинале в Мадриде против Карацева: «Аслан довольно легко победил меня в квалификации. Нужно проанализировать прошлый матч и сосредоточиться на следующем»

Ян-Леннард Штруфф поделился ожиданиями от полуфинала в Мадриде против Аслана Карацева.

уступил Карацеву в квалификации (4:6, 2:6), но затем попал в основную сетку как лаки-лузер.

«На этой неделе играет просто потрясающе, и, надо сказать, он довольно легко победил меня в квалификации. В том матче я показал не самый лучший теннис, но, как мне кажется, это он вынудил меня так играть. Сейчас нужно проанализировать наш прошлый матч и сосредоточиться на следующем, надеюсь, что смогу выступить лучше».

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