Паула Бадоса: «Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом»

Теги WTA Политика Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса высказалась о влиянии политики на спорт.

«Безусловно, их нельзя смешивать. К сожалению, они пересеклись, но я никогда этого не пойму. В конце концов, у спорта и политики нет ничего общего, и жаль, что они так смешиваются в отношениях между игроками. Мы тоже в этом не участвуем. Мы не знаем, что происходит, звучит множество мнений, мы не знаем всей информации и никогда не узнаем. Я предпочитаю держаться в стороне и заниматься своими делами. Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом», – сказала Бадоса в интервью журналу Glamour.

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32 комментария

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Доминик
Всегда смешит, когда кто-то рассуждает о разделении спорта и политики. Спорт это и есть политика в чистом виде. Уберите флаги всех стран и выступайте только под своими именами. Только тогда не будет политики.
+34
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+18
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justbored
Ответ goodloser
Как это мы не знаем, что происходит? Любой может узнать, каналов получения информации, слава богу, хватает, было бы желание. Бадоса считает, что не надо мешать руководящим дядям принимать судьбоносные решения. Ты можешь не интересоваться политикой, но политика наверняка заинтересуется тобой.
Ну и как успехи, с влиянием на руководящих дядей? Часто прислушиваются?
+13
-4
+9
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Ben Shelton
политика и спорт живут где-то рядом всегда.
только в теннисе и других индивидуальных видах спорта ее проще отделить
+12
-6
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Sheba777
Наш человеГ
+16
-11
+5
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goodloser
Как это мы не знаем, что происходит? Любой может узнать, каналов получения информации, слава богу, хватает, было бы желание.
Бадоса считает, что не надо мешать руководящим дядям принимать судьбоносные решения. Ты можешь не интересоваться политикой, но политика наверняка заинтересуется тобой.
+12
-7
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Jefri AG
Это сказала та самая Бадоса, которая в марте прошлого года на турнире в Индиан-Уэллс играла с украинской ленточкой на козырьке? В четвертьфинале против Кудерметовой например:
https://www.youtube.com/watch?v=AstYKWQGKUM
Интересно, с чьей подачи произошла такая переобувка?)
+10
-6
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ДудьСдулся
Ответ Доминик
Всегда смешит, когда кто-то рассуждает о разделении спорта и политики. Спорт это и есть политика в чистом виде. Уберите флаги всех стран и выступайте только под своими именами. Только тогда не будет политики.
Интересная мысль.
Думаю, что большинство теннисистов спокойно на это согласятся.
+4
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Alexander2022
Ответ Sheba777
Наш человеГ
То есть лицемер?
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Jefri AG
Ответ Виталий Чунихин
Поддержка страны, которая подверглась варварской оккупации, это не политика, это жест, который не может, не вызывать уважения.
В том то и дело что тогда она решила выразить свою поддержку, то есть придерживалась чёткой позиции. А сейчас говорит "мы не знаем, что происходит, звучит множество мнений"... значит её взгляды поменялись, скорее всего Соболенко ей прополоскала мозги.
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goodloser
Ответ justbored
Ну и как успехи, с влиянием на руководящих дядей? Часто прислушиваются?
Дяди ни к какому отдельно взятому человеку не прислушиваются. Но к гражданам страны в целом вынуждены прислушиваться. В одних странах больше, в других меньше, зависит от государственного устройства, но, так или иначе, во всех. Поэтому формирование общественного мнения, в том числе, и известными спортсменами, важная часть влияния на политику страны.
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murzzzzzilka
Ответ Виталий Чунихин
Поддержка страны, которая подверглась варварской оккупации, это не политика, это жест, который не может, не вызывать уважения.
Сербию или Ирак так же поддерживали? Не помните?
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Виталий Чунихин
Ответ Jefri AG
Это сказала та самая Бадоса, которая в марте прошлого года на турнире в Индиан-Уэллс играла с украинской ленточкой на козырьке? В четвертьфинале против Кудерметовой например: https://www.youtube.com/watch?v=AstYKWQGKUM Интересно, с чьей подачи произошла такая переобувка?)
Поддержка страны, которая подверглась варварской оккупации, это не политика, это жест, который не может, не вызывать уважения.
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Alexander2022
Ответ Jefri AG
Это сказала та самая Бадоса, которая в марте прошлого года на турнире в Индиан-Уэллс играла с украинской ленточкой на козырьке? В четвертьфинале против Кудерметовой например: https://www.youtube.com/watch?v=AstYKWQGKUM Интересно, с чьей подачи произошла такая переобувка?)
Ты не в курсе, кто ее подружка?
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Северо-западный фронт
Полина Бадосова
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Welshman09
Ответ Jefri AG
Это сказала та самая Бадоса, которая в марте прошлого года на турнире в Индиан-Уэллс играла с украинской ленточкой на козырьке? В четвертьфинале против Кудерметовой например: https://www.youtube.com/watch?v=AstYKWQGKUM Интересно, с чьей подачи произошла такая переобувка?)
Похоже, что нежная дружба с Арыной Сабаленкой до добра Паулу не довела! 😞
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Power Pool
Ответ Доминик
Всегда смешит, когда кто-то рассуждает о разделении спорта и политики. Спорт это и есть политика в чистом виде. Уберите флаги всех стран и выступайте только под своими именами. Только тогда не будет политики.
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Williamssss
Ответ Доминик
Всегда смешит, когда кто-то рассуждает о разделении спорта и политики. Спорт это и есть политика в чистом виде. Уберите флаги всех стран и выступайте только под своими именами. Только тогда не будет политики.
Вот именно! Полностью согласен! А еще пусть отменят командные соревнования между странами. Короче... Ее сообщение имело такой смысл: я в домике, меня это не касается, мне пофиг.
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Erika_i
Ответ Ан Кот
в идеале спорт и спортсмены должны держаться подальше от политики и политиков, но увы...та же Бадоса вряд ли сама откажется сфоткаться рядом с известным политиком если он к ней подойдет ради пиара
интересная мысль. Попробовала из нее перспективных выводов понаделать - пока ни черта не получается
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Doctor_Who
Удивительно здравые мысли на фоне укро-чешско-польского балагана, который царит в ВТА.
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Другая_
Ответ justbored
Ну и как успехи, с влиянием на руководящих дядей? Часто прислушиваются?
Конечно, вон Швентек с Костюк как всем мешают, влияют на мировой порядок, все же их слушают) А стоит отстранить российских спортсменов, так сразу все войны в мире заканчиваются.
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Dikki Shelton
Никто никому ничего не должен. Каждый сам решает чем ему заниматься, и несет за это ответственность.
+9
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