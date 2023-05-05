Паула Бадоса: «Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом»
Паула Бадоса высказалась о влиянии политики на спорт.
«Безусловно, их нельзя смешивать. К сожалению, они пересеклись, но я никогда этого не пойму. В конце концов, у спорта и политики нет ничего общего, и жаль, что они так смешиваются в отношениях между игроками. Мы тоже в этом не участвуем. Мы не знаем, что происходит, звучит множество мнений, мы не знаем всей информации и никогда не узнаем. Я предпочитаю держаться в стороне и заниматься своими делами. Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом», – сказала Бадоса в интервью журналу Glamour.
только в теннисе и других индивидуальных видах спорта ее проще отделить
Бадоса считает, что не надо мешать руководящим дядям принимать судьбоносные решения. Ты можешь не интересоваться политикой, но политика наверняка заинтересуется тобой.
https://www.youtube.com/watch?v=AstYKWQGKUM
Интересно, с чьей подачи произошла такая переобувка?)
Думаю, что большинство теннисистов спокойно на это согласятся.