Федерер, Берреттини, Роддик посетили бал Met Gala
Роджер Федерер вместе с женой Мирославой посетил Met Gala.
В этом году 20-кратный чемпион «Больших шлемов» был одним распорядителей бала нью-йоркского Института костюма.
Вечер посвятили памяти модельера Карла Лагерфельда, который умер в 2019 году.
Также на мероприятии побывали Маттео Берреттини и Энди Роддик с женой Бруклин.
Серена Уильямс объявила на Met Gala о второй беременности.
Фото: твиттер ATP, инстаграм Уильямс.
А вот Берретини настолько сладенький,что при просмотре его фото,уровень сахара в крови подскакивает
Роджер как всегда Бонд, Мирка как всегда одета чудаковато))
Здоровья ей и счастья всей семье
Мирка в зефирке, вторая - в сарафане, Серена - слов нет.
Мужчины выглядят замечательно, даже Роддик без носков. Вообще, тому кто придумал классический мужской костюм надо памятник поставить. Или уже есть? Замечательная вещь, никаких заморочек, и в пир, и в мир..
Love!