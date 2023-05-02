Федерер, Берреттини, Роддик посетили бал Met Gala

Теги Серена Уильямс Роджер Федерер Энди Роддик светская хроника фото ATP WTA Маттео Берреттини стиль Теннис

Роджер Федерер вместе с женой Мирославой посетил Met Gala.

В этом году 20-кратный чемпион «Больших шлемов» был одним распорядителей бала нью-йоркского Института костюма.

Вечер посвятили памяти модельера Карла Лагерфельда, который умер в 2019 году.

Также на мероприятии побывали Маттео Берреттини и Энди Роддик с женой Бруклин.

Серена Уильямс объявила на Met Gala о второй беременности.

Фото: твиттер ATP, инстаграм Уильямс.

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11 комментариев

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Valery24
Роджер шикарен!
А вот Берретини настолько сладенький,что при просмотре его фото,уровень сахара в крови подскакивает
+8
-2
+6
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Sincere
Берретини такой любитель светских тусовок, что посреди европейского грунтового сезона решил мотнуться в Америку? а где же его 37-летняя подружка?))
Роджер как всегда Бонд, Мирка как всегда одета чудаковато))
+6
-1
+5
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sa.lari
вообще все красавцы, а жены просты цветки! Роджер биг босс, и даже Родя в ботинках :)
+1
0
+1
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sa.lari
у Серены офигенное платье с каким-то немножко армянским оттенком :).
Здоровья ей и счастья всей семье
+2
-2
0
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cosset
Мирка помолодела лет на 15))) но платье))) у Роджера потрясающий пиджак с "секретом") Бруклин куда-то пропала с радаров, уже не делает карьеру актрисы? а Берреттини не +1, интересно приглашения не дали или не с кем)
0
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bobodo12
Платья у девушек ...своеобразные, мягко говоря.
Мирка в зефирке, вторая - в сарафане, Серена - слов нет.
Мужчины выглядят замечательно, даже Роддик без носков. Вообще, тому кто придумал классический мужской костюм надо памятник поставить. Или уже есть? Замечательная вещь, никаких заморочек, и в пир, и в мир..
+1
-1
0
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sa.lari
https://twitter.com/i/status/1653164138124697601
Love!
0
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Лёля Иванова
Ответ Valery24
Роджер шикарен! А вот Берретини настолько сладенький,что при просмотре его фото,уровень сахара в крови подскакивает
Матео просто красив своей итальянской красотой. Можно сразу в рекламу Armani или D&G, там всегда брюнеты красавцы что глаз не оторвать))
+1
-1
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