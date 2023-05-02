Федерер, Берреттини, Роддик посетили бал Met Gala

Роджер Федерер вместе с женой Мирославой посетил Met Gala.

В этом году 20-кратный чемпион «Больших шлемов» был одним распорядителей бала нью-йоркского Института костюма.

Вечер посвятили памяти модельера Карла Лагерфельда, который умер в 2019 году.

Также на мероприятии побывали и с женой Бруклин.

объявила на Met Gala о второй беременности.

Фото: твиттер , инстаграм Уильямс.

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