Серена ждет второго ребенка

Теги Серена Уильямс светская хроника WTA Теннис

Серена Уильямс ждет второго ребенка.

Об этом стало известно на Met Gala – ежегодном балу нью-йоркского Института костюма.

«Я была так рада, когда [главный редактор американского Vogue] Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – написала 41-летняя Уильямс в инстаграме.

У Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру на US Open-2022.

Фото: инстаграм Уильямс.

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка

 

5 комментариев

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Svetmel
Здоровья будущей маме и лёгких родов
+2
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Жалько Печалич
даблмать
+1
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TFP_Sports
ставлю сотку, что родится репер
0
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ДоминаторТенниса
А сестра не хочет рожать или нет подходящих кавалеров?
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