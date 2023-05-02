Серена ждет второго ребенка
Серена Уильямс ждет второго ребенка.
Об этом стало известно на Met Gala – ежегодном балу нью-йоркского Института костюма.
«Я была так рада, когда [главный редактор американского Vogue] Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – написала 41-летняя Уильямс в инстаграме.
У Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру на US Open-2022.
Фото: инстаграм Уильямс.
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