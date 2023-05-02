Серена ждет второго ребенка

Серена Уильямс ждет второго ребенка.

Об этом стало известно на Met Gala – ежегодном балу нью-йоркского Института костюма.

«Я была так рада, когда [главный редактор американского Vogue] Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – написала 41-летняя Уильямс в инстаграме.

У Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру на US Open-2022.

Фото: инстаграм Уильямс.

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка