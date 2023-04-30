Руседски о Радукану: «Обидно, что после ее победы на US Open рядом не оказалось стабильной команды»

Теги WTA Грег Руседски Эмма Радукану Теннис

Грег Руседски высказался о проблемах чемпионки US Open-2021 Эммы Радукану.

20-летняя британка выпадет из топ-100 по итогам турнира в Мадриде.

«Она сделала самое сложное, что только возможно в теннисе – выиграла «Большой шлем» из квалификации. Этого мы больше никогда в жизни не удивим.

Обидно, что после ее победы рядом не оказалось стабильной команды, но в целом после победы на US Open она не была готова к всемирной славе.

С тех пор она столкнулась с огромными ожиданиями и давлением. Свобода и радость, увы, испарились. Я очень надеюсь, что она сможет вернуть ту любовь к игре, которая у нее когда-то была, и получать удовольствие от тенниса. Если она поправит здоровье и сможет сконцентрироваться на настоящем, нет причин для того, чтобы не построить большую карьеру.

К сожалению, ранний большой успех может стать бременем, если не быть к этому готовым. Я правда надеюсь, что она сможет вернуться».

Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много

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1 комментарий

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Чтобы вернуться на самый вверх, часто бывает нужно упасть обратно на дно, чтобы снять давление и тяжелую ношу несбывшихся надежд...
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