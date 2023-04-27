15-летняя Мирра Андреева о победе над 14-й ракеткой мира: «Немного удивлена, но мне все говорили, что они играют на том же уровне, просто более стабильно»

Теги WTA Mutua Madrid Open Беатрис Хаддад Майя Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала победу над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майя.

Она стала седьмой в истории 15-летней теннисисткой, обыгравшей соперницу из топ-20.

«Да, я немного удивлена [выходу в третий круг], но мне все говорили, что они играют на том же уровне, просто более стабильно. Психологически все готовы по-разному, но уровень игры почти одинаковый».

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10 комментариев

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Anouck
Ответ Garik_new
На секс-символ пока не тянет и хорошо. Только теннис. Успехов!
Ей 15 лет. Вы чего? Это отдельная статья УК, если что...
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sedric
У Мирры пока есть важное преимущество. На нее здесь ничего не давит. Можно играть в свое удовольствие.
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Garik_new
На секс-символ пока не тянет и хорошо. Только теннис. Успехов!
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Iuasamotu
Да, девочка, верь что ты теперь самая умная и сильная
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seimur
хорошая команда, подготовила девочку и психологически 🙂 уверенности добавили, спокойствия. молодцы!
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billy_pilgrim
Вот так и надо готовить молодежь: никаких придыханий и преклонения перед авторитетами.
Аплодирую команде!
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ID201
В то время Линетт закрыла Вондроушову в очень долгом матче, и открыла Мирре путь дальше - пройти Магду (уставшую тем более) будет гораздо легче
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Burak Orel
Ответ ivan 07
Мирра , ясень пень. Обычный уровень . Жги дальше.
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