15-летняя Мирра Андреева о победе над 14-й ракеткой мира: «Немного удивлена, но мне все говорили, что они играют на том же уровне, просто более стабильно»

Мирра Андреева прокомментировала победу над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майя.

Она стала седьмой в истории 15-летней теннисисткой, обыгравшей соперницу из топ-20.

«Да, я немного удивлена [выходу в третий круг], но мне все говорили, что они играют на том же уровне, просто более стабильно. Психологически все готовы по-разному, но уровень игры почти одинаковый».

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