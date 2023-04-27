15-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла 14-ю ракетку мира

Теги WTA Mutua Madrid Open Беатрис Хаддад Майя Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева во втором круге в Мадриде обыграла Беатрис Хаддад Майя – 7:6(6), 6:3.

15-летняя россиянка получила wild card в основную сетку. Она второй раз играет в основе WTA и впервые вышла в третий круг.

Для Андреевой это первая победа над соперницей из топ-20. Она стала седьмой 15-летней теннисисткой, обыгравшей соперницу из двадцатки.

До выступления в Мадриде она выиграла два подряд турнира ITF.

За место в 1/8 финала Андреева сыграет с Магдой Линетт или Маркетой Вондроушовой.

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23 комментария

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Петя Петров
Офигеть, вот это молодежь конечно))
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Великий Алонсо
Даааа, это вам не бадминтон Касаткиной, кажется тут реальный будущий топ и звезда.
+20
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Maratik1982
обалдеть она играет в 15 лет!!!! Будующая звезда - 100%
+18
-3
+15
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st ;]
как же она первый сет на характере выиграла с 3-6 на тайбрейке не побоявшись взять хокай когда надо, очень сильно и достойно, умница
+13
-1
+12
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Пользователь Имени
Весь матч не смотрел, урывками. И Мирра удивила играет от позиции силы, активный теннис, в котором она смотрелась лучше бразильянки.
Тьфу-тьфу, не сглазить, но девочка действительно молодец
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Матвей Суицидин
С техникой у Мирры полный порядок, разводила по углам только так. Когда прибавит мощи, ее будет трудно остановить.
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Другая_
Ответ goodloser
Андреева-мл. на данный момент и играет примерно в силу топ-20. Она небьющая и вряд ли в будущем будет бить сильнее, но отлично двигается и очень набитая, на среднем темпе мало ошибается. То есть она игрок типа Халеп и Возняцки.
Неделю назад вы писали, что Андреева играет на уровень второй сотни)

Касаемо стиля, она даже близко не игрок типа Возняцки. Халеп чуть ближе, но тоже не прям.
+6
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АннаФ
Главное- без травм!
+7
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Андрей Буглак
Не Алькарасом единым!..
+6
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MrManchester
Ответ Maratik1982
обалдеть она играет в 15 лет!!!! Будующая звезда - 100%
нет, никаких гарантий. Коко Гауфф выигрывала взрослые турниры и была в топ-100 в 15. Ей сейчас всего 19, но кто скажет что она сможет выиграть хоть один ТБШ с её форхендом?
+4
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ansat
День начался хорошо. Там еще и Шевченко и (наконец-то!) Сафиуллин выиграли у соперников топ-50!
+3
0
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Nikola Shell
Вот это да
+4
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Irvin
Главное что бы здоровье не подвело
+2
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Россия будет свободной
а-хре-неть
+2
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Дмитрий
Заметил что она бьёт очень косыми ударами и по линии кладёт неплохо суд
я по всему(смотрел немного) Скорее играет как ранняя Шарапова. У Марии тоже с подачей полный порядок был до травмы плеча
+1
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Рустам Караманов
Ответ MrManchester
нет, никаких гарантий. Коко Гауфф выигрывала взрослые турниры и была в топ-100 в 15. Ей сейчас всего 19, но кто скажет что она сможет выиграть хоть один ТБШ с её форхендом?
ну извини меня,в 19 лет,в топ-6 очень серьезный результат
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Заблудившийся
Походу, Курникова нервно закурила в ...сторонке :)))
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Рустам Караманов
эхх, Касаткину бы ей в 1/8,тогда бы 99,9% в 1/4 вышла бы))
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Рустам Караманов
Ответ Maratik1982
обалдеть она играет в 15 лет!!!! Будующая звезда - 100%
главное,чтобы не спилась)))
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goodloser
Ответ st ;]
как же она первый сет на характере выиграла с 3-6 на тайбрейке не побоявшись взять хокай когда надо, очень сильно и достойно, умница
Нет на грунте Hawk Eye. При счёте 6-3 на тай-брейке судья на вышке отменила решение линейного.
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