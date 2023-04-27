15-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла 14-ю ракетку мира

Мирра Андреева во втором круге в Мадриде обыграла Беатрис Хаддад Майя – 7:6(6), 6:3.

15-летняя россиянка получила wild card в основную сетку. Она второй раз играет в основе WTA и впервые вышла в третий круг.

Для Андреевой это первая победа над соперницей из топ-20. Она стала седьмой 15-летней теннисисткой, обыгравшей соперницу из двадцатки.

До выступления в Мадриде она выиграла два подряд турнира ITF.

За место в 1/8 финала Андреева сыграет с Магдой Линетт или Маркетой Вондроушовой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе