Александр Зверев: «Знаю, каким игроком я был, и уверен, что снова могу им стать»

Александр Зверев рассказал о сложном возвращении в тур после разрыва связок голеностопа.

25-летний немец травмировался в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022 и вернулся в тур только в начале этого года. Завтра он стартует на «Мастерсе» в Мадриде, где дважды выигрывал титул.

«Это помогает мне осознать, что если вернусь к своей идеальной форме, то буду одним из лучших. Знаю, каким игроком я был, и уверен, что снова могу им стать.

Иногда чувствую, что я совсем близко. В какие-то недели я чувствую, что снова могу выиграть турнир. Например, в Индиан-Уэллс, если бы я прошел Медведева, то мог бы выйти в финал и сыграть с Алькарасом. То же самое в Монте-Карло. А иногда случаются такие недели, как в Майами, где я получил небольшую травму. Бывают недели, как в Мюнхене, где снова не получается показать свой лучший теннис, и ты думаешь, что ты далеко.

Думаю, сейчас мне нужно просто выигрывать такие матчи. В напряженной борьбе, против тяжелых соперников – тогда можно будет сказать, что я вернулся. Но для этого нужно выиграть один или два таких матча».

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