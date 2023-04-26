Сын Джоковича написал сочинение «Мой герой»: «Папа вдохновил меня на то, чтобы быть упорным и хорошо играть в теннис»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Сербское издание Sportklub опубликовало сочинение Стефана Джоковича на тему «Мой герой».

«Во времена, когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль были либо первым, либо вторым в мире, появился мой папа Новак Джокович.

От него мне и досталась фамилия. Он родился 22 мая 1987 года. А я Стефан Джокович – его сын. Он вдохновил меня на то, чтобы быть упорным и хорошо играть в теннис».

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8 комментариев

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Денис Шмелев
Ответ Россия будет свободной
кто разъяснит, почему не кириллицей написано?
Кириллица используется в официальной документации, латиница - в обиходе. В школе преподают оба алфавита.
+6
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Магомед Саид Амирханов
Удачи тебе Стефан!!!
+4
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Россия будет свободной
кто разъяснит, почему не кириллицей написано?
+2
-1
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avcgloronalduMU
не факт, что хорошо
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Великий Алонсо
Джокович великий спортсмен, замечательный человек и отец, пример подражания для всех, почти такой же крутой как и Фернандо Алонсо.
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Кавабунга Шреддоголовый
Молодец. Хорошо расписал
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old folk
😅 В 1987, когда появился Джокович, 1 или 2, скорее, были Лендл, Коннорс или Макинрой)
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Евгений Фабиянчук
Ответ Великий Алонсо
Джокович великий спортсмен, замечательный человек и отец, пример подражания для всех, почти такой же крутой как и Фернандо Алонсо.
величайшие в своих видах!
(но Сенну тоже очень уважаю)
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