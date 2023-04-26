Сын Джоковича написал сочинение «Мой герой»: «Папа вдохновил меня на то, чтобы быть упорным и хорошо играть в теннис»
Сербское издание Sportklub опубликовало сочинение Стефана Джоковича на тему «Мой герой».
«Во времена, когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль были либо первым, либо вторым в мире, появился мой папа Новак Джокович.
От него мне и досталась фамилия. Он родился 22 мая 1987 года. А я Стефан Джокович – его сын. Он вдохновил меня на то, чтобы быть упорным и хорошо играть в теннис».
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