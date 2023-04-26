Руне о соперничестве с Алькарасом: «В юниорах оно было напряженнее – мы играли раз 9-10»
Хольгер Руне прокомментировал соперничество с Карлосом Алькарасом.
«В юниорах оно было напряженнее. В профессиональном туре мы играли всего два раза, а в юниорском – 9-10.
Конечно, мы хорошо друг друга знаем. Здорово видеть, что он, Музетти, Синнер – которые в одно время играли в юниорах – могут выйти на подобный уровень».
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Хотя странно, что молодёжный итоговый идёт в статистику, с его сетами до четырёх геймов и без начисления очков в рейтинг.
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Лукавит Руня)