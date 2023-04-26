Руне о соперничестве с Алькарасом: «В юниорах оно было напряженнее – мы играли раз 9-10»

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал соперничество с Карлосом Алькарасом.

«В юниорах оно было напряженнее. В профессиональном туре мы играли всего два раза, а в юниорском – 9-10.

Конечно, мы хорошо друг друга знаем. Здорово видеть, что он, Музетти, Синнер – которые в одно время играли в юниорах – могут выйти на подобный уровень».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Похоже всё только начинается, ждём упорного долголетнего соперничества💪‼️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Станислав Михайловский
SELECTED PLAYERS HAVE NEVER MET Лукавит Руня)
Два раза они встречались: на итоговом для U21 и на мастерсе в Париже в 2022.
Хотя странно, что молодёжный итоговый идёт в статистику, с его сетами до четырёх геймов и без начисления очков в рейтинг.
https://i.ibb.co/SrJDpNz/carlosrune.png
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
369
Ответ dedpihto59
Похоже всё только начинается, ждём упорного долголетнего соперничества💪‼️
Ага, ставлю на Руню.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Михайловский
SELECTED PLAYERS HAVE NEVER MET

Лукавит Руня)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий