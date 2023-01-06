Джорджи обращалась «за поддельными сертификатами всех обязательных прививок». Об этом рассказала врач, находящаяся под следствием

Теги WTA Камила Джорджи коронавирус Теннис

67-я ракетка мира Камила Джорджи обратилась к врачу Даниэле Гриллоне с просьбой предоставить поддельные сертификаты о вакцинации.

Гриллоне, находящаяся под следствием, рассказала об этом прокуратуре Виченцы.

«Семья Джорджи лечилась у меня долгое время...В частности Камила страдала от так называемого «теннисного локтя». 

Незадолго до начала лета Камила пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида».

Врач назначила приемы летом и осенью. «Я могу с абсолютной уверенностью подтвердить, что ни одна из вакцин, предназначенных для семьи Джорджи, на самом деле не была введена.

В этом случае я не получила никаких выплат», – приводит слова Гриллоне Corriere del Veneto.

Гриллоне сообщила, что вместо прививок препарат «спускался в унитаз». Так продолжалось несколько месяцев, пока руководство отдела здравоохранения Виченцы не сообщило в полицию, что врач регистрировала «не менее 140 доз каждые четыре дня, а в период с 25 по 29 октября 2021 года – 193 дозы».

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14 комментариев

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Не хотела колоться вакцинами и так много делали...

Честно говоря, если оставаться социально активной требовалась вакцинация, а колоться мешали личные убеждения, то правильно сделала...
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Nikolay Stavrogin
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«Я думаю, что такому человеку как Новак Джокович было бы чрезвычайно легко договориться с врачом, чтобы тот создал бумаги, согласно которым подтвердилась бы вакцинация Новака, даже если бы на самом деле её не было. И люди никогда бы об этом не узнали. Это позволило бы ему участвовать во всех турнирах, делать то, что захочет, и утвердиться в звании «величайшего из великих». Но нет, он так не поступил.

Он отказался жульничать, когда это ещё было возможно и у него не было никаких шансов попасться. Доктор подписал бы документ в Сербии, всё прошло бы легко. Но он сказал: «Нет, я не собираюсь лгать. Не хочу обманывать. Собираюсь оставаться верным себе. Я считаю, что вакцина навредит мне. Нравится вам это или нет, верите вы мне или нет, я расскажу об этом миру и возьму на себя ответственность. Если не смогу стать величайшим, конечно, буду сожалеть, буду думать, что это несправедливо, но я это приму».

Я думаю, что это чрезвычайно сильный посыл от человека, который верен своим ценностям, своим убеждениям и остаётся искренним», — приводит слова Муратоглу We love tennis.
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Istianoff
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Ответ Йенс Мустерманн
Обязательно покажу, но для начала ты своё личико на фоне своего паспорта с разворотом на 3 и 5 страницах выложи.
В очередной раз ты слился. Скучно.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Istianoff
😂😂😂 покажи нам свою жену/ подругу, посмотрим, кого ты считаешь женщиной 😂😂
Обязательно покажу, но для начала ты своё личико на фоне своего паспорта с разворотом на 3 и 5 страницах выложи.
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Stas Salesov
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Ответ Йенс Мустерманн
Кстати, сексолога семьи Джоковича тоже надо отловить. Тот наверняка объяснит, почему антиваксерович живёт с мужчиной, одевающимся как женщина и носящим имя Елена. А то как-то не по-православному это. Да и чьи на самом детишки там. Тут кстати ДНК поможет, в Австралии, а то как-то бумажкам из сербских конторок нет веры уже.
Это что-то новенькое. Раньше только читал, что Джокович собирает вокруг себя абьюзеров (Гимельстоб, Зверев, Кириос и др), так как сам склонен к такому, да и Джефри тут раньше подозревал рукоприкладство по отношению к Ристич из-за его буйного нрава
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Istianoff
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Ответ Йенс Мустерманн
Кстати, сексолога семьи Джоковича тоже надо отловить. Тот наверняка объяснит, почему антиваксерович живёт с мужчиной, одевающимся как женщина и носящим имя Елена. А то как-то не по-православному это. Да и чьи на самом детишки там. Тут кстати ДНК поможет, в Австралии, а то как-то бумажкам из сербских конторок нет веры уже.
😂😂😂 покажи нам свою жену/ подругу, посмотрим, кого ты считаешь женщиной 😂😂
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Йенс Мустерманн
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Ответ Istianoff
Согласен. Еще интересно допросить врачей Уильямс, пусть распишут схему применения стероидов, тут товарищи в зале очень интересуются. А то очень удачно получилось, накачалась как мужчина не сможет, а играть продолжала в женском туре.
Кстати, сексолога семьи Джоковича тоже надо отловить. Тот наверняка объяснит, почему антиваксерович живёт с мужчиной, одевающимся как женщина и носящим имя Елена. А то как-то не по-православному это.
Да и чьи на самом детишки там. Тут кстати ДНК поможет, в Австралии, а то как-то бумажкам из сербских конторок нет веры уже.
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Istianoff
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Ответ Йенс Мустерманн
Надо бы и сербских врачей допросить как следует.
Согласен. Еще интересно допросить врачей Уильямс, пусть распишут схему применения стероидов, тут товарищи в зале очень интересуются. А то очень удачно получилось, накачалась как мужчина не сможет, а играть продолжала в женском туре.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Зорькин
Допросить о чём? О том что Новак не делал прививку? Так он всему миру и с открытой душой.
Болел ли он реально. А то он с детишками играл в теннис на улице и награждал их в то же самое время на мероприятии. Да и как удачно у антиваксера всё лучилось, переболел аккурат перед отлётом в Австралию.
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Stas Salesov
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Ответ Eugenie Nation
Камила всегда казалась красивой, но туповатой(
Это факт, была бы умнее, давно бы от отца ушла
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Зорькин
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Ответ Йенс Мустерманн
Надо бы и сербских врачей допросить как следует.
Допросить о чём? О том что Новак не делал прививку?
Так он всему миру и с открытой душой.
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Йенс Мустерманн
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Надо бы и сербских врачей допросить как следует.
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Eugenie Nation
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Камила всегда казалась красивой, но туповатой(
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Зорькин
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Какая прелесть ваша заливная рыба. :))
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