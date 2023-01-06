Джорджи обращалась «за поддельными сертификатами всех обязательных прививок». Об этом рассказала врач, находящаяся под следствием
67-я ракетка мира Камила Джорджи обратилась к врачу Даниэле Гриллоне с просьбой предоставить поддельные сертификаты о вакцинации.
Гриллоне, находящаяся под следствием, рассказала об этом прокуратуре Виченцы.
«Семья Джорджи лечилась у меня долгое время...В частности Камила страдала от так называемого «теннисного локтя».
Незадолго до начала лета Камила пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида».
Врач назначила приемы летом и осенью. «Я могу с абсолютной уверенностью подтвердить, что ни одна из вакцин, предназначенных для семьи Джорджи, на самом деле не была введена.
В этом случае я не получила никаких выплат», – приводит слова Гриллоне Corriere del Veneto.
Гриллоне сообщила, что вместо прививок препарат «спускался в унитаз». Так продолжалось несколько месяцев, пока руководство отдела здравоохранения Виченцы не сообщило в полицию, что врач регистрировала «не менее 140 доз каждые четыре дня, а в период с 25 по 29 октября 2021 года – 193 дозы».
Честно говоря, если оставаться социально активной требовалась вакцинация, а колоться мешали личные убеждения, то правильно сделала...
Он отказался жульничать, когда это ещё было возможно и у него не было никаких шансов попасться. Доктор подписал бы документ в Сербии, всё прошло бы легко. Но он сказал: «Нет, я не собираюсь лгать. Не хочу обманывать. Собираюсь оставаться верным себе. Я считаю, что вакцина навредит мне. Нравится вам это или нет, верите вы мне или нет, я расскажу об этом миру и возьму на себя ответственность. Если не смогу стать величайшим, конечно, буду сожалеть, буду думать, что это несправедливо, но я это приму».
Я думаю, что это чрезвычайно сильный посыл от человека, который верен своим ценностям, своим убеждениям и остаётся искренним», — приводит слова Муратоглу We love tennis.
Да и чьи на самом детишки там. Тут кстати ДНК поможет, в Австралии, а то как-то бумажкам из сербских конторок нет веры уже.
Так он всему миру и с открытой душой.