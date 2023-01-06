Джорджи обращалась «за поддельными сертификатами всех обязательных прививок». Об этом рассказала врач, находящаяся под следствием

67-я ракетка мира обратилась к врачу Даниэле Гриллоне с просьбой предоставить поддельные сертификаты о вакцинации.

Гриллоне, находящаяся под следствием, рассказала об этом прокуратуре Виченцы.

«Семья Джорджи лечилась у меня долгое время...В частности Камила страдала от так называемого «теннисного локтя».

Незадолго до начала лета Камила пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида».

Врач назначила приемы летом и осенью. «Я могу с абсолютной уверенностью подтвердить, что ни одна из вакцин, предназначенных для семьи Джорджи, на самом деле не была введена.

В этом случае я не получила никаких выплат», – приводит слова Гриллоне Corriere del Veneto.

Гриллоне сообщила, что вместо прививок препарат «спускался в унитаз». Так продолжалось несколько месяцев, пока руководство отдела здравоохранения Виченцы не сообщило в полицию, что врач регистрировала «не менее 140 доз каждые четыре дня, а в период с 25 по 29 октября 2021 года – 193 дозы».

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