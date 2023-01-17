Джорджи о словах врача, что она получила фальшивый сертификат о вакцинации: «Это у нее проблемы с законом. Для меня опасности нет»

Итальянка Камила Джорджи прокомментировала то, что она якобы получила фальшивый сертификат о вакцинации. В Италии врач Даниэла Гриллоне находится под следствием и утверждает, что семья Джорджи «пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида».

– Врач попала под расследование, у нее возникли проблемы с законом.

Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это ее проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла сюда приехать и играть в теннис.

– Вы использовали документы того врача при въезде в Австралию?

– Для меня опасности нет. Никакой. Это у нее проблемы.

Я делала все, что требовали власти . Каждый год – и никаких проблем.

Конечно, я не использовала ее документы. Иначе меня бы здесь не было.

– А к этому врачу вы ходили? Проходили у нее вакцинацию?

– Один раз. Другие мне ставили в других местах. Я это пытаюсь объяснить.

– Вы знали о том, чем она занимается?

– Нет, нет, ничего не знала. У нее проблемы. Конечно, она упомянула мое имя, но она вообще назвала больше 300 человек.

– Она конкретно говорит, что вы пришли к ней за фальшивым сертификатом. Дала такие показания. Это правда?

– Я же говорю, она вакцинировала меня один раз – в остальных случаях это делали другие врачи. У нее проблемы с законом в Италии.

Вы должны четко понять, что вакцины мне ставили в разных местах. Так что это не моя проблема, а ее.

– Вы пытались выяснить, ввела ли она вам настоящую вакцину?

– Конечно. Я прошла вакцинацию, да.

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