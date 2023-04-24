Карлос Алькарас: «Очевидная краткосрочная цель – «Ролан Гаррос». Очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме»

Карлос Алькарас поделился настроем победы на турнире в Барселоне.

На этой неделе ему предстоит защита титула на «Мастерсе» в Мадриде.

«Я очень амбициозный парень и всегда хочу большего. Я хочу быть лучше, выигрывать титулы, как в Барселоне. Мы никогда не будем удовлетворены. Я окружаю себя амбициозными людьми, которые не бывают удовлетворены.

На каждый турнир мы едем с мыслью, что можем победить, и стараемся сделать все возможное. Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом, все зависит от уровня, который я показываю, и от матчей. Все игроки очень сильны, все могут взять титул и меня победить. Провальное выступление или нет, будет зависеть от того, какой уровень я покажу и как буду играть.

Очевидная краткосрочная цель – «Ролан Гаррос». Я очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме», – сказал Алькарас.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе