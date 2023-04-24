Карлос Алькарас: «Очевидная краткосрочная цель – «Ролан Гаррос». Очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме»

Теги Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился настроем победы на турнире в Барселоне.

На этой неделе ему предстоит защита титула на «Мастерсе» в Мадриде.

«Я очень амбициозный парень и всегда хочу большего. Я хочу быть лучше, выигрывать титулы, как в Барселоне. Мы никогда не будем удовлетворены. Я окружаю себя амбициозными людьми, которые не бывают удовлетворены.

На каждый турнир мы едем с мыслью, что можем победить, и стараемся сделать все возможное. Если я не выиграю в Мадриде, это не будет для меня провалом, все зависит от уровня, который я показываю, и от матчей. Все игроки очень сильны, все могут взять титул и меня победить. Провальное выступление или нет, будет зависеть от того, какой уровень я покажу и как буду играть.

Очевидная краткосрочная цель – «Ролан Гаррос». Я очень хочу выиграть этот турнир, но сейчас мы сосредоточены на Мадриде и Риме», – сказал Алькарас.

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3 комментария

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Никита Волк
Шансы огромные, серьезных соперников можно пересчитать на пальцах одной руки.
+3
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+3
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Tarkovski
Ответ Никита Волк
Шансы огромные, серьезных соперников можно пересчитать на пальцах одной руки.
Точнее 4 - Джокович, Синнер, Надаль, с натяжкой Зверев (если будет в форме). Насчёт Руне непонятно. По сути всё
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Андрей Судалин
Ответ Никита Волк
Шансы огромные, серьезных соперников можно пересчитать на пальцах одной руки.
Нерадивого фрезеровщика.
0
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