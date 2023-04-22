Рублев о выходе в финал в Баня-Луке: «Чем дальше ты проходишь, тем лучше, если побеждаешь в двух сетах»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алексом Молчаном в полуфинале в Баня-Луке.

Он обыграл словака 6:2, 6:4 и вышел в финал на втором турнире подряд.

«Поначалу я играл очень хорошо, но во втором сете немного потерял концентрацию. Алекс провел несколько хороших геймов, и я зажался, начал нервничать. Но в конце концов я смог победить, и это самое главное.

Конечно, всегда лучше закончить в двух сетах, чем в трех, потому что длинные матчи физически утомляют. Чем дальше ты проходишь, тем лучше, если побеждаешь в двух сетах, потому что к концу турнира ты будешь свежее»

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