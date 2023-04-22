Рублев о выходе в финал в Баня-Луке: «Чем дальше ты проходишь, тем лучше, если побеждаешь в двух сетах»

Теги ATP Андрей Рублев Алекс Молчан Srpska Open Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алексом Молчаном в полуфинале в Баня-Луке.

Он обыграл словака 6:2, 6:4 и вышел в финал на втором турнире подряд.

«Поначалу я играл очень хорошо, но во втором сете немного потерял концентрацию. Алекс провел несколько хороших геймов, и я зажался, начал нервничать. Но в конце концов я смог победить, и это самое главное.

Конечно, всегда лучше закончить в двух сетах, чем в трех, потому что длинные матчи физически утомляют. Чем дальше ты проходишь, тем лучше, если побеждаешь в двух сетах, потому что к концу турнира ты будешь свежее»

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4 комментария

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Виктор Ш.
На РГ надо первые круги в трех сетах проходить, а не рубиться с непонятно кем, чтобы силы остались к решающим стадиям.
+5
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+5
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MU<3
Ну что, идешь по пути 5 финалов подряд и 4 победы в них? 😊
+2
0
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Виктор Ш.
На РГ надо первые круги в трех сетах проходить, а не рубиться с непонятно кем, чтобы силы остались к решающим стадиям.
с бензином у него всегда полный порядок
шансы на РГ у Андрея неплохие
0
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Godare88
Ответ MU<3
Ну что, идешь по пути 5 финалов подряд и 4 победы в них? 😊
почему не 5 побед?
0
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