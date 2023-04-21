Зверев о турнирах в Германии: «Последние пару лет мне было трудно справляться с давлением. Я невероятно нервничаю, поэтому медленнее двигаюсь и играю»

Теги ATP BMW Open Александр Зверев Теннис

Александр Зверев отреагировал на вылет в первом матче на турнире в Мюнхене.

Он проиграл Кристоферу О’Коннеллу – 6:7(2), 4:6.

«Последние пару лет мне было трудно справляться с давлением на турнирах в Германии. Я невероятно нервничаю. В матче я и близко не показываю тот уровень, который есть на тренировках.

Когда я нервничаю, я не так силен. Медленнее двигаюсь и играю. Это совокупность факторов. Я сам на себя давлю, а не кто-то со стороны».

Зверев не рассказал о целях на оставшуюся часть грунтового сезона на глиняных кортах.

«Я должен прийти в себя и подумать. Надеюсь, все будет как всегда. Здесь проигрываю в первом матче, а в Мадриде побеждаю. Прямо сейчас не хочется [думать о защите очков]».

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13 комментариев

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Евгений Фабиянчук
турниры в Германии нечестные - добавил Саша
+15
-1
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Valery24
«Я сам на себя давлю,а не кто-то со стороны. Вообще соперники напротив-просто массовка и ход матчей зависит только от меня великолепного»
+14
-2
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Матрёшка Ефросиьевна
плохому танцору тоже всегда что то мешает
+10
0
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Leo Bonart
Ответ Valery24
«Я сам на себя давлю,а не кто-то со стороны. Вообще соперники напротив-просто массовка и ход матчей зависит только от меня великолепного»
Но Медведев все равно бесчестный!
После Монте-Карло Зверев никак не может загнать Кисочкина обратно хотя бы на прессухах
+12
-2
+10
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kyckoba
Ответ Евгений Фабиянчук
турниры в Германии нечестные - добавил Саша
«И вообще, подозреваю, что в туалете подтрибунного помещения спрятался Медведев, для этого он и снялся с Барселоны», - подумал Саша про себя.
+8
0
+8
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Россия будет свободной
He lives in his own world
(c) Даня
+8
-2
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Jefri AG
Похоже Звереву тут теперь после каждого поражения будут припоминать его монте-карловские высказывания... а поражений у него в ближайшем будущем ожидается много.
+9
-3
+6
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Valery24
Ответ Jefri AG
Похоже Звереву тут теперь после каждого поражения будут припоминать его монте-карловские высказывания... а поражений у него в ближайшем будущем ожидается много.
Здесь еще цветочки. А вот иностранные болельщики (не считая немцев)вообще не стесняются в высказываниях и поливают его только так. Если уж ему его фразочку про себя любимого до сих пор вспоминают,то этот случай мусолить будут очень долго
+5
0
+5
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Leo Bonart
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
плохому танцору тоже всегда что то мешает
Кисочкину конкретно это мешать не может по построению
+3
-2
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Антон Тимофеев
Ответ kyckoba
«И вообще, подозреваю, что в туалете подтрибунного помещения спрятался Медведев, для этого он и снялся с Барселоны», - подумал Саша про себя.
Аааааааааааа))) Шикарно)))
+1
0
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Kironbet
Ответ Jefri AG
Похоже Звереву тут теперь после каждого поражения будут припоминать его монте-карловские высказывания... а поражений у него в ближайшем будущем ожидается много.
Бомбит у некоторых просто ;)
+3
-2
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