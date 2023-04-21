Зверев о турнирах в Германии: «Последние пару лет мне было трудно справляться с давлением. Я невероятно нервничаю, поэтому медленнее двигаюсь и играю»

Александр Зверев отреагировал на вылет в первом матче на турнире в Мюнхене.

Он проиграл Кристоферу О’Коннеллу – 6:7(2), 4:6.

«Последние пару лет мне было трудно справляться с давлением на турнирах в Германии. Я невероятно нервничаю. В матче я и близко не показываю тот уровень, который есть на тренировках.

Когда я нервничаю, я не так силен. Медленнее двигаюсь и играю. Это совокупность факторов. Я сам на себя давлю, а не кто-то со стороны».

Зверев не рассказал о целях на оставшуюся часть грунтового сезона на глиняных кортах.

«Я должен прийти в себя и подумать. Надеюсь, все будет как всегда. Здесь проигрываю в первом матче, а в Мадриде побеждаю. Прямо сейчас не хочется [думать о защите очков]».

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