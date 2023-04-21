Швентек о матче против Плишковой: «Ничего не жду, потому что теннис очень непредсказуем. Разумеется, будет нелегко, особенно на быстром покрытии»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Каролина Плишкова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила на вопрос об ожиданиях от матча против Каролины Плишковой в Штутгарте.

Полька ведет в личных встречах 1:0.

«Как обычно, ничего не жду, потому что теннис очень непредсказуем. Каролин – такой опытный игрок, у нее очень мощные удары. Она очень здорово подает. Разумеется, будет нелегко, особенно на быстром покрытии.

Но я знаю, как она играет. Надеюсь, смогу использовать опыт из прошлых матчей и просто играть в свою игру. Если честно, на этом турнире я хочу сосредоточиться на себе и на том, что хочу показать, поэтому неважно, против кого я играю, здесь нет легких матчей. Я отношусь к каждому матчу как к самому важному».

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3 комментария

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ballerina
Швентек руссофобка, вон ее от сюда, хватить печатать ее высказывания. Она русских за людей не считает, мы для нее варвары, че вы ее вылизывайте. Срам один, а не спортс. Цытируйте русских спортсменов, созидайте, а вы лишь бы сколоку спровоцировать. Нет больше "хорошего" польского спортсмена-человека, всех их пропаганда проглатила. Так и вы плюньте и забудьте о них. Где русский дух мать его????
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