Швентек о матче против Плишковой: «Ничего не жду, потому что теннис очень непредсказуем. Разумеется, будет нелегко, особенно на быстром покрытии»

Ига Швентек ответила на вопрос об ожиданиях от матча против Каролины Плишковой в Штутгарте.

Полька ведет в личных встречах 1:0.

«Как обычно, ничего не жду, потому что теннис очень непредсказуем. Каролин – такой опытный игрок, у нее очень мощные удары. Она очень здорово подает. Разумеется, будет нелегко, особенно на быстром покрытии.

Но я знаю, как она играет. Надеюсь, смогу использовать опыт из прошлых матчей и просто играть в свою игру. Если честно, на этом турнире я хочу сосредоточиться на себе и на том, что хочу показать, поэтому неважно, против кого я играю, здесь нет легких матчей. Я отношусь к каждому матчу как к самому важному».

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