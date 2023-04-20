Швентек о первой победе после травмы: «Очень довольна, что могу показывать хороший теннис, хотя у меня и был перерыв»

Ига Швентек прокомментировала выход в четвертьфинал в Штутгарте.

Она обыграла Циньвэнь Чжэн со счетом 6:1, 6:4. Для нее это был первый матч после травмы плеча.

«Я чувствовала, что мне нужно быть на 100% сосредоточенной от начала и до конца, думать о технике и тактике. Я очень довольна, что могу показывать хороший теннис, хотя у меня и был перерыв.

Она очень талантливая, все это видят. Мне нужно было адаптироваться, и я рада, что сосредоточилась на себе, на том, что мне нужно делать. Я рада, что смогла показать хороший теннис».

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