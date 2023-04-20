Мирра Андреева получила wild card в Мадрид
Организаторы турнира в Мадриде опубликовали первых обладательниц в основную сетку. Ими стали:
- финалистка юниорского Australian Open-2023 Мирра Андреева;
- Камила Осорио;
- Элина Свитолина;
- Александра Ила.
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Сейчас она уже вышла в 1/4 финала другого 60-ка.
Rebeka Masarova
Marina Bassols
Victoria Jiménez
Brenda Fruhvirtova
У меня есть вопрос, сейчас Мирра играет на 60тысячнике в Швейцарии (пока очень успешно). Как понять или где посмотреть, какой это 60 тысячник, сколько очков получат участники? На их офф сайте я не нашел, а например на сайте прошлого 60 тысячника, который Мирра выиграла пару дней назад Chiasso Open, там написано распределение очков.
Ну в любом случае где такую информацию смотреть, предоставляют ли турниры бесплатное проживание (от этого зависит количество очков) или нет?
https://www.itftennis.com/media/9257/2023-wta-rankings-and-points.pdf
Bellinzona W60 48s, 32q: 80-48-29-15-8-1.
Chiasso W60+H 32s, 32q: 100-60-36-18-9-1.
Можно здесь глянуть:
https://www.stevegtennis.com/draw-results/wta/W60%20Bellinzona/2023
И кому верить?
Мой изначальный вопрос и был, где смотреть какой турнир просто W60, а какой W60+H
Мне просто стало интересно, а как понять какой 60тысячник перед тобой, наверняка же есть сайты эта информация пишется.