Мирра Андреева получила wild card в Мадрид

Теги WTA Mutua Madrid Open Элина Свитолина Камила Осорио Александра Ила Мирра Андреева Теннис

Организаторы турнира в Мадриде опубликовали первых обладательниц в основную сетку. Ими стали:

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19 комментариев

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Михаил Пригода
в основу, это потрясающе, посмотрим на молодую и талантливую девушку
+21
-1
+20
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Ivan Prokofiev
Неужели появилась новость про Мирру Андрееву?!)😱
Сейчас она уже вышла в 1/4 финала другого 60-ка.
+13
0
+13
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radze
Только это не первые WC в Мадриде, а напротив финальные. Первая четверка была:
Rebeka Masarova
Marina Bassols
Victoria Jiménez
Brenda Fruhvirtova
+8
0
+8
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goodloser
Ответ radze
Только это не первые WC в Мадриде, а напротив финальные. Первая четверка была: Rebeka Masarova Marina Bassols Victoria Jiménez Brenda Fruhvirtova
Забавно. Младшие сёстры получили WC, а старшие, у которых рейтинг выше, нет.
+5
0
+5
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goodloser
Сейчас Андреева-jr. играет примерно на первую половину второй сотни рейтинга. Если сравнивать этих четырёх теннисисток, то сейчас(!) она сильнее Эалы, примерно вровень со Свитолиной и слабее Осорио.
+5
0
+5
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Другая_
Ответ Ivan Prokofiev
Неужели появилась новость про Мирру Андрееву?!)😱 Сейчас она уже вышла в 1/4 финала другого 60-ка.
И не говорите, дождались 😂
+5
0
+5
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Welshman09
Отлично, очень интересно будет посмотреть её выступление там! Удачи по любому!!
+4
0
+4
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Тот же Франкенштейн
Ответ ivanzhu90
Поздравляю Мирру. У меня есть вопрос, сейчас Мирра играет на 60тысячнике в Швейцарии (пока очень успешно). Как понять или где посмотреть, какой это 60 тысячник, сколько очков получат участники? На их офф сайте я не нашел, а например на сайте прошлого 60 тысячника, который Мирра выиграла пару дней назад Chiasso Open, там написано распределение очков. Ну в любом случае где такую информацию смотреть, предоставляют ли турниры бесплатное проживание (от этого зависит количество очков) или нет?
это ты что-то заморочился)), есть просто live рейтинг - там видно, сколько у неё станет очков в случае победы на турнире, дебютирует в ТОП 200, 190 какое-то место займёт
+3
0
+3
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ivanzhu90
Поздравляю Мирру.

У меня есть вопрос, сейчас Мирра играет на 60тысячнике в Швейцарии (пока очень успешно). Как понять или где посмотреть, какой это 60 тысячник, сколько очков получат участники? На их офф сайте я не нашел, а например на сайте прошлого 60 тысячника, который Мирра выиграла пару дней назад Chiasso Open, там написано распределение очков.

Ну в любом случае где такую информацию смотреть, предоставляют ли турниры бесплатное проживание (от этого зависит количество очков) или нет?
+2
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+2
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trumpet
Ответ ivanzhu90
Спасибо, но если верить этому сайту, то за прошлый турнир Chiasso Open Мирра тоже получила 80 очков. Но официальный сайт турнира заявляет что за победу 100 очков https://www.axionopen.com/fact-sheet И кому верить?
Bерить ITF:
https://www.itftennis.com/media/9257/2023-wta-rankings-and-points.pdf
Bellinzona W60 48s, 32q: 80-48-29-15-8-1.
Chiasso W60+H 32s, 32q: 100-60-36-18-9-1.
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trumpet
Ответ ivanzhu90
Поздравляю Мирру. У меня есть вопрос, сейчас Мирра играет на 60тысячнике в Швейцарии (пока очень успешно). Как понять или где посмотреть, какой это 60 тысячник, сколько очков получат участники? На их офф сайте я не нашел, а например на сайте прошлого 60 тысячника, который Мирра выиграла пару дней назад Chiasso Open, там написано распределение очков. Ну в любом случае где такую информацию смотреть, предоставляют ли турниры бесплатное проживание (от этого зависит количество очков) или нет?
Победителю 80 очков, финалист 48, пф 29, чф 15, второй кру 8,, первый 1 очко.
Можно здесь глянуть:
https://www.stevegtennis.com/draw-results/wta/W60%20Bellinzona/2023
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radze
Ответ ivanzhu90
Дак в том то и дело что есть разные версии 60тысячников, сейчас например она играет в 1/4 в каких то она за эту стадию получит 18 очков, в каких то 15 или за победу 100/80. Мне просто стало интересно, а как понять какой 60тысячник перед тобой, наверняка же есть сайты эта информация пишется.
Есть турниры, где им предоставляется только совместное проживание. В названии такого турнира добавляется +H и за них даются повышенные очки. Вот пример https://www.itftennis.com/en/tournament/w40plush-calvi/fra/2023/w-itf-fra-06a-2023/
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ivanzhu90
Ответ trumpet
Победителю 80 очков, финалист 48, пф 29, чф 15, второй кру 8,, первый 1 очко. Можно здесь глянуть: https://www.stevegtennis.com/draw-results/wta/W60%20Bellinzona/2023
Спасибо, но если верить этому сайту, то за прошлый турнир Chiasso Open Мирра тоже получила 80 очков. Но официальный сайт турнира заявляет что за победу 100 очков https://www.axionopen.com/fact-sheet

И кому верить?
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Ivan Prokofiev
Ответ ivanzhu90
Дак в том то и дело что есть разные версии 60тысячников, сейчас например она играет в 1/4 в каких то она за эту стадию получит 18 очков, в каких то 15 или за победу 100/80. Мне просто стало интересно, а как понять какой 60тысячник перед тобой, наверняка же есть сайты эта информация пишется.
Конечно есть, но за этот 60-к за победу дают 80 очков.
+1
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trumpet
Ответ ivanzhu90
А где вы в этом пдф увидели что Bellinzona W60, а Chiasso W60+H ? Мой изначальный вопрос и был, где смотреть какой турнир просто W60, а какой W60+H
Про то, что один 100, а другой 80, вы сами написали. В документе же даются очки для каждой из категорий.
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radze
Ответ ivanzhu90
Спасибо, но если верить этому сайту, то за прошлый турнир Chiasso Open Мирра тоже получила 80 очков. Но официальный сайт турнира заявляет что за победу 100 очков https://www.axionopen.com/fact-sheet И кому верить?
За Кьяссо дали 85 (видимо 5 за квалу накинули). Подтверждение тут можно посмотреть https://www.wtatennis.com/players/331809/mirra-andreeva#matches
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ivanzhu90
Ответ trumpet
Bерить ITF: https://www.itftennis.com/media/9257/2023-wta-rankings-and-points.pdf Bellinzona W60 48s, 32q: 80-48-29-15-8-1. Chiasso W60+H 32s, 32q: 100-60-36-18-9-1.
А где вы в этом пдф увидели что Bellinzona W60, а Chiasso W60+H ?

Мой изначальный вопрос и был, где смотреть какой турнир просто W60, а какой W60+H
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ivanzhu90
Ответ Тот же Франкенштейн
это ты что-то заморочился)), есть просто live рейтинг - там видно, сколько у неё станет очков в случае победы на турнире, дебютирует в ТОП 200, 190 какое-то место займёт
Дак в том то и дело что есть разные версии 60тысячников, сейчас например она играет в 1/4 в каких то она за эту стадию получит 18 очков, в каких то 15 или за победу 100/80.
Мне просто стало интересно, а как понять какой 60тысячник перед тобой, наверняка же есть сайты эта информация пишется.
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Ma-Tzu
Ох уж эти европейцы-русофобы, продвигают талантливых русских. Наверное от ненавести помогают
+5
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