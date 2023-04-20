Мюнхен (ATP). Зверев играет с О’Коннеллом, Тим встретится с Хуслером, Руне вышел в 1/4 финала
Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене.
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BMW Open
Мюнхен, Германия
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 20 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 20 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.15
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.15
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00
Но викинга такой погодой не испугать, конечно.
Но этот сезон провальный вообщем