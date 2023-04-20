Мюнхен (ATP). Зверев играет с О’Коннеллом, Тим встретится с Хуслером, Руне вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP BMW Open Теннис

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

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BMW Open

Мюнхен, Германия

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Маркос Гирон (США) Александр Ритшар (Швейцария)
4:6|6:3|6:3
Дата проведения
20 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Флавио Коболли (Италия) Оскар Отте (Германия)
6:0|3:6|6:3
Дата проведения
20 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Янник Ганфманн (Германия)
6:3|6:4
Дата проведения
20 апреля, 13.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Лоренцо Сонего (Италия)
2:2
Дата проведения
20 апреля, 14.15
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
1:2
Дата проведения
20 апреля, 14.15
Онлайн матча

 

Аслан Карацев (Россия) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
20 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
20 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
20 апреля, 17.00
Онлайн матча

9 комментариев

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Алексей Латышов
Ответ Dym86
Как Ботик на грунте играет, кто шарит?
В 2021-м году выходил во второй круг РГ, в прошлом году-в третий Год назад в Мюнхене был в финале,четвертьфинал Марракеша-2022 ну и ещё на шести турнирах-первый-второй круг.На грунтовых турнирах ATP на этом всё.
+1
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nick-basil
Сыграть-то сыграют - вопрос когда. Погода дождливая и холодная. Сочувствие участникам и зрителям.
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Dym86
Как Ботик на грунте играет, кто шарит?
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Dym86
Карацев, написано, будет играть с Ботиком после того, как отдохнёт ))
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YIV
+6 в Мюнхене!
Но викинга такой погодой не испугать, конечно.
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Dym86
Ответ Алексей Латышов
В 2021-м году выходил во второй круг РГ, в прошлом году-в третий Год назад в Мюнхене был в финале,четвертьфинал Марракеша-2022 ну и ещё на шести турнирах-первый-второй круг.На грунтовых турнирах ATP на этом всё.
Значит здесь для него самый удобный грунт
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Алексей Латышов
Ответ Dym86
Значит здесь для него самый удобный грунт
Видимо,так.
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ugmyanswer
Ответ Dym86
Как Ботик на грунте играет, кто шарит?
Хорошо, лучше всего
Но этот сезон провальный вообщем
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ugmyanswer
Ответ Dym86
Карацев, написано, будет играть с Ботиком после того, как отдохнёт ))
😆😆😆😆😆😆
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