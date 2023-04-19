Жабер об адаптации к покрытиям: «Зависит от твоего настроя. Рафе было сложно приспособиться к траве, а потом он выиграл «Уимблдон»

Онс Жабер ответила, что считает главным в адаптации к разным покрытиям.

– Вам, вероятно, пришлось сосредоточиться на прогрессе на харде, потому что вы отлично играете на естественных покрытиях. В чем ключ к успешному выступлению на всех покрытиях?

– Мне ближе естественные покрытия. Но зависит от харда. В теннисе мы постоянно адаптируемся к любым обстоятельствам, к смене часовых поясов, к постоянным перелетам.

Думаю, это касается и покрытия. Я считаю, что если игрок настроится, что может отлично выступать на любом покрытии, то все получится. Есть много доказательств, например, Рафе было сложно приспособиться к траве, а потом он выиграл «Уимблдон» и другие турниры.

Зависит от твоего настроя. Ты заставляешь покрытие адаптироваться к твоей игре (улыбается). Мне повезло с чувством мяча: могу ударить посильнее, могу притормозить. Мне повезло.

Я упорно работаю на каждом покрытии. Если мы на грунте, я стараюсь скользить и адаптироваться. Если на траве, то нужно играть дропшотами. Так что для меня всегда важно адаптироваться и ни на что не жаловаться.

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