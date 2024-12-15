Гулин выиграл 15-тысячник в Анталье

538-я ракетка мира Святослав Гулин стал чемпионом 15-тысячника ITF в Анталье.

На пути к финалу он не отдал ни сета и в матче за титул обыграл Алексея Крутых (7:6(3), 6:4). Для россиянина это второй титул в сезоне и четвертый в карьере.

В ноябре Гулин дошел до 1/8 финала «Челленджера» в Монтемаре, где уступил будущему чемпиону Фабио Фоньини (3:6, 2:6).