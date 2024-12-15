Лимож (WTA 125). Эрика Андреева и Яничиевич проиграли в финале парного турнира
Эрика Андреева и Селена Яничиевич не смогли выиграть турнир WTA 125 в Лиможе.
В финале они уступили Эльзе Жакмо и Марго Рувруа (WC) – 4:6, 3:6.
В 1/4 Жакмо и Рувруа выбили первых сеяных Екатерину Александрову и Яну Сизикову, а в полуфинале – Куинн Глисон и Кимберли Циммерманн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем