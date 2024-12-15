Лимож (WTA 125). Эрика Андреева и Яничиевич проиграли в финале парного турнира

Эрика Андреева и Селена Яничиевич не смогли выиграть турнир WTA 125 в Лиможе.

В финале они уступили Эльзе Жакмо и Марго Рувруа (WC) – 4:6, 3:6.

В 1/4 Жакмо и Рувруа выбили первых сеяных Екатерину Александрову и Яну Сизикову, а в полуфинале – Куинн Глисон и Кимберли Циммерманн.