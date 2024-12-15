Молодежный итоговый турнир ATP. Фис и Меньшик попали в одну группу, Микельсен и Шан – в другую
В Джидде прошла жеребьевка молодежного итогового турнира ATP.
В Синюю группу попали Артур Фис, Якуб Меньшик, Лэрнер Тьен и Жоао Фонсека.
В Красную группу – Алекс Микельсен, Шан Цзюньчэн, Люка Ван Аш и Нишеш Басаваредди.
Турнир пройдет с 18 по 22 декабря.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: nextgenatpfinals.com
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