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Молодежный итоговый турнир ATP. Фис и Меньшик попали в одну группу, Микельсен и Шан – в другую

В Джидде прошла жеребьевка молодежного итогового турнира ATP.

В Синюю группу попали Артур Фис, Якуб Меньшик, Лэрнер Тьен и Жоао Фонсека.

В Красную группу – Алекс Микельсен, Шан Цзюньчэн, Люка Ван Аш и Нишеш Басаваредди.

Турнир пройдет с 18 по 22 декабря.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: nextgenatpfinals.com
logoАртур Фис
Якуб Меньшик
Шан Цзюньчэн
logoNext Gen ATP Finals
logoАлекс Микельсен
logoATP
logoЛюка Ван Аш
Жоао Фонсека
Лэрнер Тьен
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