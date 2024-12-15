Голубич выиграла 12-й матч и второй титул подряд
Виктория Голубич стала чемпионкой турнира WTA 125 в Лиможе.
Швейцарка, победившая Селин Неф со счетом 7:5, 6:4, выиграла 12-й матч и второй титул подряд. В ноябре она победила на турнире WTA 250 в Цзюцзяне.
За счет этого результата Голубич поднимется со 119-го на 90-ю строчку мирового рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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