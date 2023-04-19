Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев сыграет с О’Коннеллом, Коболли встретится с Отте

Теги результаты ATP BMW Open Теннис

Александр Зверев сыграет с Кристофером О’Коннеллом.

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BMW Open

Мюнхен, Германия

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Александр Зверев (Германия) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
19 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Флавио Коболли (Италия) Оскар Отте (Германия)
Дата проведения
19 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Александр Ритшар (Швейцария)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

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