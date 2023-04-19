Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев сыграет с О’Коннеллом, Коболли встретится с Отте
Александр Зверев сыграет с Кристофером О’Коннеллом.
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BMW Open
Мюнхен, Германия
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Не определен – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
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