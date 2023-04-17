Андухар провел последний матч в Барселоне и заплакал. В конце сезона он завершит карьеру

Пабло Андухар заплакал после поражения в первом круге в Барселоне.

Он проиграл Томасу Мартину Этчеверри – 2:6, 5:7.

Андухар выступил на этом турнире последний раз: перед началом сезона испанец объявил, что в 2023-м завершит карьеру.

После матча он пригласил на корт семью.

Последним турниром в карьере 37-летнего Андухара станет ноябрьский «Челленджер» в Валенсии.

C марта 2016-го по апрель 2017-го Андухар перенес три операции на локте и в итоге выпал из рейтинга. Вернувшись в тур, он выиграл шесть «Челленджеров» и турнир ATP в Марракеше, впервые добрался до второй недели ТБШ на US Open-2019, а также поднялся в топ-60.

Профессионал с 2003-го, Андухар выиграл четыре турнира ATP. Его наивысший позиция в рейтинге – 32-я.

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