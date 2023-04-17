Андухар провел последний матч в Барселоне и заплакал. В конце сезона он завершит карьеру

Теги ATP Пабло Андухар Barcelona Open BancSabadell Теннис

Пабло Андухар заплакал после поражения в первом круге в Барселоне.

Он проиграл Томасу Мартину Этчеверри – 2:6, 5:7.

Андухар выступил на этом турнире последний раз: перед началом сезона испанец объявил, что в 2023-м завершит карьеру.

После матча он пригласил на корт семью.

Последним турниром в карьере 37-летнего Андухара станет ноябрьский «Челленджер» в Валенсии.

C марта 2016-го по апрель 2017-го Андухар перенес три операции на локте и в итоге выпал из рейтинга. Вернувшись в тур, он выиграл шесть «Челленджеров» и турнир ATP в Марракеше, впервые добрался до второй недели ТБШ на US Open-2019, а также поднялся в топ-60.

Профессионал с 2003-го, Андухар выиграл четыре турнира ATP. Его наивысший позиция в рейтинге – 32-я.

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10 комментариев

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Стэн Смит
Ответ Эльвин Гульмалиев
Вроде и великий теннисист, давно на высоком уровне, а самый высокий рейтинг хуже чем у Аслана.. парадокс
Не путайте слова великий и добротный.
+24
0
+24
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STB
Ответ Эльвин Гульмалиев
Вроде и великий теннисист, давно на высоком уровне, а самый высокий рейтинг хуже чем у Аслана.. парадокс
великий?)))))) кому то надо подучить русский язык) если игроков типа Андухара называть великими, то мы далеко не уедем)
+8
-2
+6
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Данила Вишневский
Ответ Эльвин Гульмалиев
Вроде и великий теннисист, давно на высоком уровне, а самый высокий рейтинг хуже чем у Аслана.. парадокс
Не великий, а величайший.
Не принижай достоинства.
+7
-2
+5
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nick-basil
В Валенсии в академии спарринговал во времена Сафиных, Феррера, Кириленко, Андреева, Давиденко. Без звезд с неба в рейтинге - это правда. 30 лет в строю
+1
-1
0
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Россия будет свободной
там отличный выводок рядом с ним стоит - все теннисные чашки и гроша ломаного не стоят в сравнении
+1
-1
0
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Россия будет свободной
Ответ STB
великий?)))))) кому то надо подучить русский язык) если игроков типа Андухара называть великими, то мы далеко не уедем)
для него, очевидно, русский - не родной язык.
но можешь обратиться к нему на его родном языке, чтобы не возникало подобных разногласий
+2
-2
0
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Алексей Латышов
Ответ sa.lari
20?
21.
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