Мюнхен (ATP). Руне, Фриц, Зверев и ван де Зандшульп начнут со второго круга

Теги ATP BMW Open Доминик Тим Ян-Леннард Штруфф Александр Зверев Тэйлор Фриц Даниэль Элахи Галан Маттео Берреттини Ботик ван де Зандшульп Хольгер Руне Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Мюнхене, который пройдет на следующей неделе.

Хольгер Руне (1), Тэйлор Фриц (2), Александр Зверев (3) и Ботик ван де Зандшульп (4) начнут со второго круга.

Руне и Фриц сегодня проведут полуфиналы в Монте-Карло.

Доминик Тим поборется с Констаном Лестьенном. Тим и Ян Леннард Штруфф попали в сетку напрямую, когда снялись Маттео Берреттини и Даниэль Элахи Галан, и освободили wild card.

Полностью сетка здесь.

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2 комментария

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Россия будет свободной
Зандскулп
+1
0
+1
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Mihail Faigenblat
кто а Барселоне будет играть?)) (риторический вопрос)
все топы разъехались кто куда или снялись
Алькарас на изи заберёт 500
+1
-1
0
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