Мюнхен (ATP). Руне, Фриц, Зверев и ван де Зандшульп начнут со второго круга

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Мюнхене, который пройдет на следующей неделе.

(1), (2), (3) и (4) начнут со второго круга.

Руне и Фриц сегодня проведут полуфиналы в Монте-Карло.

поборется с Констаном Лестьенном. Тим и попали в сетку напрямую, когда снялись и , и освободили wild card.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе