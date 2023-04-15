Мюнхен (ATP). Руне, Фриц, Зверев и ван де Зандшульп начнут со второго круга
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Мюнхене, который пройдет на следующей неделе.
Хольгер Руне (1), Тэйлор Фриц (2), Александр Зверев (3) и Ботик ван де Зандшульп (4) начнут со второго круга.
Руне и Фриц сегодня проведут полуфиналы в Монте-Карло.
Доминик Тим поборется с Констаном Лестьенном. Тим и Ян Леннард Штруфф попали в сетку напрямую, когда снялись Маттео Берреттини и Даниэль Элахи Галан, и освободили wild card.
Полностью сетка здесь.
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