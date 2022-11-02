Глава WTA о возвращении в Китай: «Мы на это надеемся. Но, конечно, еще нужно решить вопрос Шуай Пэн»

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал перспективу возвращения в Китай. Организация отказалась от работы в этой стране из-за дела Пэн Шуай.

«Мы надеемся, что мы туда вернемся. Но, конечно, нужно еще решить некоторые вопросы.

Нужно разобраться с Пэн. Хорошо, что она в безопасности, мы знаем, что она в Пекине, и это здорово. Мы этого и хотели.

Но мы пока не получили необходимых подтверждений касательно запрошенного нами расследования. Мы просто хотим понять, что на самом деле произошло.

Она очень смело поступила, рассказав свою историю. И тут работают те же принципы, которые разделяет наша организация. Мы попросили расследование, чтобы понять, что было, чего не было. А потом уже мы сможем должным образом реагировать».

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