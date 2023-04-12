Музетти впервые в карьере выиграл матч 6:0, 6:0

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Лука Нарди Теннис

Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл Луку Нарди – 6:0, 6:0. Итальянец впервые в карьере выиграл матч, не отдав ни гейма.

При этом в Монако он повесил уже три баранки подряд.

В целом в Монте-Карло никто не выигрывал матч со счетом 6:0, 6:0 с 1997 года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daiv18
Ответ Sincere
даже пиковый Надаль не выигрывал в МК матчи 6-0 6-0? ну всё, кранты Джоку значит)
Джоковичу этот турнир не сдался даром, а вот Музетти нужна уверенность, Лоренцо нужен теннису, он может стать амбассадором этого спорта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Sincere
даже пиковый Надаль не выигрывал в МК матчи 6-0 6-0? ну всё, кранты Джоку значит)
Буду верить что Музетти вспомнит Роллан Гаррос 2021 когда вел у Джоковича 2:0 по сетам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daiv18
Так же Джокович повесит баранки Надалю на РГ , только 6-0;6-0;6-0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosset
главное - не обольщаться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Музетти идёт на серии 3 баранки подряд, просто на абсолютном пике сейчас, топ 5 на грунте, и это соперник Новака уже во втором матче, в 3 круге...
Ну что тут скажешь, сложнейшие сетки среди бигов, это вам не юсо 17 у Рафы, ни одного игрока топ 20 за весь турнир, один вымотанный Федерером и Тимом Дель Потро
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
даже пиковый Надаль не выигрывал в МК матчи 6-0 6-0? ну всё, кранты Джоку значит)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tigermv
Учитывая, что выходит на Джоковича, может быть интересно)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий