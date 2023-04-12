Музетти впервые в карьере выиграл матч 6:0, 6:0

во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл Луку Нарди – 6:0, 6:0. Итальянец впервые в карьере выиграл матч, не отдав ни гейма.

При этом в Монако он повесил уже три баранки подряд.

В целом в Монте-Карло никто не выигрывал матч со счетом 6:0, 6:0 с 1997 года.

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