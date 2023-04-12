Зверев о том, что может сыграть с Медведевым в Монте-Карло: «Мы играли в юниорах, и он меня победил – тогда ему нравился грунт»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев прокомментировал то, что может сыграть с Даниилом Медведевым на грунте.

Они могут встретиться в третьем круге в Монте-Карло, если Медведев обыграет Лоренцо Сонего.

«Я с ним даже не тренировался на этом покрытии. Но мы играли в юниорах, и он меня победил – тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит.

Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллс. Думаю, в этот раз будет что-то подобное».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
Зверев - Медведев это всегда интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Орехов
Удивлен адекватностью и чувством юмора Александра. Раньше не замечал этого, может плохо следил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
владимир бредихин
хорошо бы увидеть хороший теннис для Саши это лучшее покрытие а Даня находится в хорошей форме а победит пусть сильнейший на данный момент
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий