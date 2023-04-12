Зверев о том, что может сыграть с Медведевым в Монте-Карло: «Мы играли в юниорах, и он меня победил – тогда ему нравился грунт»

Александр Зверев прокомментировал то, что может сыграть с Даниилом Медведевым на грунте.

Они могут встретиться в третьем круге в Монте-Карло, если Медведев обыграет Лоренцо Сонего.

«Я с ним даже не тренировался на этом покрытии. Но мы играли в юниорах, и он меня победил – тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит.

Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллс. Думаю, в этот раз будет что-то подобное».

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