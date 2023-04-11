Бублик – Звереву: «######, #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Александр Бублик брань Теннис

16-я ракетка мира Александр Зверев победил Александра Бублика в первом круге в Монте-Карло.

Немец обыграл казахстанца 3:6, 6:2, 6:4.

Они обменялись репликами во время рукопожатия у сетки.

АБ: «###### [надоел], #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал».

АЗ: «Ну поэтому и вышел – ни одного очка не мог выиграть до того, ###».

АБ: «Давай, удачи».

АЗ: «Спасибо».

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10 комментариев

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YuChu
Немец и казахстанец, ###.
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sashati
Ответ Великий Алонсо
Вот так не зная кто это, можно подумать, что это диалог двух гопников с гаражей
Гопник с гаражей может оказаться бывшим физизиком или даже поэтом, так что не надо оскорблять пресонажей Клюева)
0
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Алексей Алексеев
"Давай, удачи" и "Спасибо" как-то выбиваются из общего стиля диалога сих носителей великого и могучего. Эти слова портят всё впечатление от беседы.
+15
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Додик Аксель
Два интеллигента поделились эпизодом из своего матча...
+3
-1
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Адекватник
Ответ Великий Алонсо
Вот так не зная кто это, можно подумать, что это диалог двух гопников с гаражей
Или двух спортсменов после игры, ага...
+2
-2
0
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Владимир Курило
Ответ Великий Алонсо
Вот так не зная кто это, можно подумать, что это диалог двух гопников с гаражей
Ахахахах, точно
0
-2
-2
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encaro_one
— Ты что, Кузьмич, финский выучил? — Кто финский выучил?
— Ну, он же по-фински говорит... — Кто по-фински говорит?
— Ну, он же финн! — Кто финн?
+11
-3
+8
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Великий Алонсо
Вот так не зная кто это, можно подумать, что это диалог двух гопников с гаражей
+17
-8
+9
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Назар Игорь
На каком языке общались?
Русский, английский, немецкий, казахский?
+6
-3
+3
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ɔculpa
Ну а чё, нормально пообщались)
+25
-2
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