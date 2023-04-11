Бублик – Звереву: «######, #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал»

16-я ракетка мира Александр Зверев победил Александра Бублика в первом круге в Монте-Карло.

Немец обыграл казахстанца 3:6, 6:2, 6:4.

Они обменялись репликами во время рукопожатия у сетки.

АБ: «###### [надоел], #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал».

АЗ: «Ну поэтому и вышел – ни одного очка не мог выиграть до того, ###».

АБ: «Давай, удачи».

АЗ: «Спасибо».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе