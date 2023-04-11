Бублик – Звереву: «######, #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал»
16-я ракетка мира Александр Зверев победил Александра Бублика в первом круге в Монте-Карло.
Немец обыграл казахстанца 3:6, 6:2, 6:4.
Они обменялись репликами во время рукопожатия у сетки.
АБ: «###### [надоел], #####, как ты на 15:40 к сетке вышел? Последнее, что я ждал».
АЗ: «Ну поэтому и вышел – ни одного очка не мог выиграть до того, ###».
АБ: «Давай, удачи».
АЗ: «Спасибо».
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— Ну, он же по-фински говорит... — Кто по-фински говорит?
— Ну, он же финн! — Кто финн?
Русский, английский, немецкий, казахский?