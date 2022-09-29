Александр Бублик: «Мы со Зверевым подрались по юниорам, но это в прошлом, не хочу вдаваться в подробности»

Теги ATP Александр Зверев Александр Бублик Теннис

41-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что подрался с Александром Зверевым, когда они были юниорами.

– Правда ли, что вы с Александром Зверевым подрались по юниорам?

– Да.

– Что произошло?

– Я не буду рассказывать эту историю. Это в прошлом. Да, мы подрались, так случилось, но я не хочу вдаваться в подробности.

– Можете хотя бы сказать, кто победил?

– Мы оба еще здесь, так что никто не пострадал.

– Значит, все было не так уж ужасно.

– Не думаю, что стоит обсуждать прошлое, особенно в таких случаях.

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