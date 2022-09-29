Александр Бублик: «Мы со Зверевым подрались по юниорам, но это в прошлом, не хочу вдаваться в подробности»

41-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что подрался с Александром Зверевым, когда они были юниорами.
– Правда ли, что вы с Александром Зверевым подрались по юниорам?
– Да.
– Что произошло?
– Я не буду рассказывать эту историю. Это в прошлом. Да, мы подрались, так случилось, но я не хочу вдаваться в подробности.
– Можете хотя бы сказать, кто победил?
– Мы оба еще здесь, так что никто не пострадал.
– Значит, все было не так уж ужасно.
– Не думаю, что стоит обсуждать прошлое, особенно в таких случаях.