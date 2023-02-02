Макдональд о прогнозе Зверева о завершении карьеры Надаля: «В раздевалке на эту тему много разговоров»

Теги Рафаэль Надаль травмы ATP Александр Зверев Маккензи Макдональд Теннис

Маккензи Макдональд прокомментировал прогноз Александра Зверева на тему завершения карьеры Рафаэля Надаля. В начале года немец предположил, что Надаль попрощается с теннисом на «Ролан Гаррос»-2023.

Американец обыграл Надаля во втором круге Australian Open (6:4, 6:4, 7:5).

«Я не уверен. Он большой боец, большой чемпион, и я надеюсь, что он снова будет здоров в преддверии важного для себя грунтового сезона. На грунте он всегда невероятно хорош, так что желаю ему удачи. Надеюсь, ему уже лучше после тяжелого Australian Open.

Я не могу сказать, сколько он еще будет играть, хотя в раздевалке на эту тему много разговоров», – приводит слова Макдональда корреспондент Sports.ru.

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2 комментария

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Sincere
Что это за корреспондент спортс.ру там кошмарит американских теннисистов?))
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Макдолальд завершил карьеру в России.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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