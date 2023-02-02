Макдональд о прогнозе Зверева о завершении карьеры Надаля: «В раздевалке на эту тему много разговоров»

Маккензи Макдональд прокомментировал прогноз Александра Зверева на тему завершения карьеры Рафаэля Надаля. В начале года немец предположил, что Надаль попрощается с теннисом на «Ролан Гаррос»-2023.

Американец обыграл Надаля во втором круге Australian Open (6:4, 6:4, 7:5).

«Я не уверен. Он большой боец, большой чемпион, и я надеюсь, что он снова будет здоров в преддверии важного для себя грунтового сезона. На грунте он всегда невероятно хорош, так что желаю ему удачи. Надеюсь, ему уже лучше после тяжелого Australian Open.

Я не могу сказать, сколько он еще будет играть, хотя в раздевалке на эту тему много разговоров», – приводит слова Макдональда корреспондент Sports.ru.

Надаль быстро вылетел с Australian Open из-за новой травмы. Жена плакала на трибуне

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе