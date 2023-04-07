Зверев считает, что Медведев в 2023-м выиграет грунтовый титул: «Просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть»

Игроки ATP сделали прогнозы на грунтовый сезон

На вопросы отвечали , , Александр Зверев, , и .

Кто проведет самый успешный грунтовый сезон

Музетти и Тим предположили, что .

Циципас назвал себя, Зверев – . «[Он доминировал] последние 458 лет», – объяснил немец.

Руне упомянул и себя, и Надаля.

Кто окажется темной лошадкой

Тим и Циципас выбрали , Зверев и Музетти – Руне. Сам Руне считает, что это будет .

«Брат Алькараса. Эта семья... (Смеется.) Вы видели его младшего брата? Он еще круче, чем Чарли», – сказал Рублев.

Кто выиграет свой первый грунтовый титул

« . Потому что я просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть», – сказал Зверев. Руне тоже назвал Медведева.

Тим предположил, что .

Будет ли новый чемпион на грунтовых «Мастерсах»

«У Берреттини высокие шансы в Мадриде, потому что он мощно играет. И Рууд всюду успевает на грунте. Но получится ли у них в этом сезоне? «Мастерса» на грунте всего три в отличие харда, на котором их много. Поэтому я скажу, что нет», – ответил Зверев. Циципас тоже считает, что нет.

Тим признался, что будет болеть за Рууда. Музетти надеется, что это будет он или другой игрок молодого поколения. Руне снова назвал себя.

Кто выиграет « »

Тим и Рублев ответили, что Надаль, но их попросили назвать еще одного кандидата. Тогда Тим, как и Музетти, выбрал , Рублев сказал: «Надеюсь, «Ролан Гаррос» выиграет темная лошадка».

Циципас, Зверев и Руне назвали себя.

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