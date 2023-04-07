Зверев считает, что Медведев в 2023-м выиграет грунтовый титул: «Просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть»
Игроки ATP сделали прогнозы на грунтовый сезон
На вопросы отвечали Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Доминик Тим, Хольгер Руне и Лоренцо Музетти.
Кто проведет самый успешный грунтовый сезон
Музетти и Тим предположили, что Карлос Алькарас.
Циципас назвал себя, Зверев – Рафаэля Надаля. «[Он доминировал] последние 458 лет», – объяснил немец.
Руне упомянул и себя, и Надаля.
Кто окажется темной лошадкой
Тим и Циципас выбрали Томми Пола, Зверев и Музетти – Руне. Сам Руне считает, что это будет Янник Синнер.
«Брат Алькараса. Эта семья... (Смеется.) Вы видели его младшего брата? Он еще круче, чем Чарли», – сказал Рублев.
Кто выиграет свой первый грунтовый титул
«Даниил Медведев. Потому что я просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть», – сказал Зверев. Руне тоже назвал Медведева.
Тим предположил, что Фрэнсис Тиафу.
Будет ли новый чемпион на грунтовых «Мастерсах»
«У Берреттини высокие шансы в Мадриде, потому что он мощно играет. И Рууд всюду успевает на грунте. Но получится ли у них в этом сезоне? «Мастерса» на грунте всего три в отличие харда, на котором их много. Поэтому я скажу, что нет», – ответил Зверев. Циципас тоже считает, что нет.
Тим признался, что будет болеть за Рууда. Музетти надеется, что это будет он или другой игрок молодого поколения. Руне снова назвал себя.
Кто выиграет «Ролан Гаррос»
Тим и Рублев ответили, что Надаль, но их попросили назвать еще одного кандидата. Тогда Тим, как и Музетти, выбрал Джоковича, Рублев сказал: «Надеюсь, «Ролан Гаррос» выиграет темная лошадка».
Циципас, Зверев и Руне назвали себя.
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