Вавринка о матче с Фрицем: «Он потрясающий игрок, очень опасен на разных покрытиях»

Теги ATP Стэн Вавринка Rolex Monte-Carlo Masters Тэйлор Фриц Тэллон Грикспор Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло..

Он обыграл Тэллона Гриспора – 5:7, 6:3, 6:4.

«Было очень важно сохранять спокойствие. В первом круге нужно найти свою игру. Первый матч на грунте против хорошего игрока всегда сложный. Я рад, что прошел дальше. Было важно бороться до конца».

Теперь Вавринка поборется с Тэйлором Фрицем.

«Он потрясающий игрок. Он в топ-10, много выигрывает. Взял много титулов. Он очень опасен на разных покрытиях». 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий