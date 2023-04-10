Вавринка о матче с Фрицем: «Он потрясающий игрок, очень опасен на разных покрытиях»
Стэн Вавринка прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло..
Он обыграл Тэллона Гриспора – 5:7, 6:3, 6:4.
«Было очень важно сохранять спокойствие. В первом круге нужно найти свою игру. Первый матч на грунте против хорошего игрока всегда сложный. Я рад, что прошел дальше. Было важно бороться до конца».
Теперь Вавринка поборется с Тэйлором Фрицем.
«Он потрясающий игрок. Он в топ-10, много выигрывает. Взял много титулов. Он очень опасен на разных покрытиях».
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