Новак Джокович: «Для меня особенно важны первые два матча на грунте, потому что очень трудно хорошо стартовать»

Новак Джокович ответил, как на него повлиял месяц без матчевой практики.

В этом году серб провел два турнира: победил на Australian Open и дошел до полуфинала в Дубае.

– За последние годы я привык подолгу не играть... (улыбается). Но это нормально, ничего не поделаешь. Я больше тренируюсь на грунте, и это радует. Последние три года я не очень успешно выступал в Монако, поэтому надеюсь, что в этот раз начну лучше. Исходя из своего опыта на грунте, могу сказать, что для меня особенно важны первые два матча на этом покрытии, потому что очень трудно хорошо стартовать.

– Можно ли использовать эти длительные перерывы для поддержания физической формы и мотивации?

– Сейчас все не так, как 10 лет назад, если говорить об энергии, необходимой для того, чтобы участвовать в таком же количестве турниров, как молодые игроки. Конечно, я выбираю те турниры, где хочу выступить лучше всего, и не секрет, что это «Большие шлемы». И я всегда держу в голове «Ролан Гаррос». В моем календаре случаются определенные перерывы. Лучше, когда я сам решаю их сделать (улыбается). Но в этом году я уже провел немало официальных матчей. Ситуация сильно отличается от прошлогодней. У меня за плечами достаточно матчей.

– Вы выглядите более мускулистым. Это ложное впечатление?

– Сочту за комплимент (улыбается). Я наращиваю силу и работаю над другими аспектами физподготовки, в том числе, конечно, над скоростью, выносливостью, балансом и координацией.

Необходимо поддерживать хрупкое равновесие, но я думаю, что в этом еще один плюс того, что я не играю каждую неделю: можно работать именно над тем, что тебе нужно.

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