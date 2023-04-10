Новак Джокович: «Для меня особенно важны первые два матча на грунте, потому что очень трудно хорошо стартовать»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович ответил, как на него повлиял месяц без матчевой практики.

В этом году серб провел два турнира: победил на Australian Open и дошел до полуфинала в Дубае.

– За последние годы я привык подолгу не играть... (улыбается). Но это нормально, ничего не поделаешь. Я больше тренируюсь на грунте, и это радует. Последние три года я не очень успешно выступал в Монако, поэтому надеюсь, что в этот раз начну лучше. Исходя из своего опыта на грунте, могу сказать, что для меня особенно важны первые два матча на этом покрытии, потому что очень трудно хорошо стартовать.

– Можно ли использовать эти длительные перерывы для поддержания физической формы и мотивации?

– Сейчас все не так, как 10 лет назад, если говорить об энергии, необходимой для того, чтобы участвовать в таком же количестве турниров, как молодые игроки. Конечно, я выбираю те турниры, где хочу выступить лучше всего, и не секрет, что это «Большие шлемы». И я всегда держу в голове «Ролан Гаррос». В моем календаре случаются определенные перерывы. Лучше, когда я сам решаю их сделать (улыбается). Но в этом году я уже провел немало официальных матчей. Ситуация сильно отличается от прошлогодней. У меня за плечами достаточно матчей.

– Вы выглядите более мускулистым. Это ложное впечатление?

– Сочту за комплимент (улыбается). Я наращиваю силу и работаю над другими аспектами физподготовки, в том числе, конечно, над скоростью, выносливостью, балансом и координацией.

Необходимо поддерживать хрупкое равновесие, но я думаю, что в этом еще один плюс того, что я не играю каждую неделю: можно работать именно над тем, что тебе нужно.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery24
Ножки у Новака конечно максимально залипательные)
Да и в целом изменение питания явно еще больше пошло ему на пользу,мяска чуть нарастил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
В Аделаиде Новак не играл оказывается. И травму не там получил. Редакция Спортс в своём репертуаре.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bobodo12
Не два турнира провёл, а три!
Титул в Аделаиде ещё вообще-то..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
первые 2 соперника будут вполне проходимые, а вот с 3-им скорее всего придется серьезно попотеть)
удачи Величайшему!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Istianoff
Император на безглютеновой пирожковой диете, все под контролем)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Новак верим в тебя, что ты наконец то выиграешь тут при родных трибунах,
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий