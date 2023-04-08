Рууд впервые в сезоне вышел в финал ATP и обойдет Медведева в рейтинге
Пятая ракетка мира Каспер Рууд обыграл №80 Кентена Алиса в полуфинале турнира в Эшториле.
Норвежец обыграл француза 6:4, 3:6, 7:6(2). Для него это будет первый решающий матч в этом сезоне.
Всего Рууд вышел в 16-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл девять титулов.
За счет выступления в Эшториле Рууд поднимется на четвертую строчку рейтинга, обойдя Даниила Медведева.
За титул он сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:2 в личных встречах).
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"при чем тут линейные?" что за вопрос)) они его на важнейшем очке едва не обокрали. разумеется будет недоверие, это же не автоматический хоукай, к которому все привыкли. из вредности из пальца че-то высасываешь)
По трансляции было чётко заметно, что был аут на втором мяче, несмотря на то, что камера на корт направлена под углом. И при чём тут линейные, если они и зафиксировали аут, а этот тут же подлетел к судье с требованием дать ему проверку?
в четвертом, это когда двойная была что ли? Там был мизерный аут, какое еще отчетливо. тем более это грунт, и там линейные судьи.
Затем же, зачем ты смотришь все матчи Руне 😋
интересно, зачем ты вообще смотришь его матчи😂
крутой выдали матчик.
Каспера с финалом, наконец-то)