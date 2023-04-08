Рууд впервые в сезоне вышел в финал ATP и обойдет Медведева в рейтинге

Теги ATP Millennium Estoril Open Кентен Алис Даниил Медведев Каспер Рууд Теннис

Пятая ракетка мира Каспер Рууд обыграл №80 Кентена Алиса в полуфинале турнира в Эшториле.

Норвежец обыграл француза 6:4, 3:6, 7:6(2). Для него это будет первый решающий матч в этом сезоне.

Всего Рууд вышел в 16-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл девять титулов.

За счет выступления в Эшториле Рууд поднимется на четвертую строчку рейтинга, обойдя Даниила Медведева.

За титул он сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:2 в личных встречах).

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17 комментариев

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Kilianfri
Удивительно. Полгода никакой когда Даня столько выиграл и все равно у него столько до сих пор очков. Мдааааааа. При этом до РГ ему примерно ещё около 500 очков надо защитить. Короче все идёт унтому что Даня получит лишь 5 номер посева и тяжелейших соперников
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goodloser
Ответ Йенс Мустерманн
Ну наверное тогда же, когда и я "смотрел все матчи Рудика". Сегодня открыл его на втором мониторе и сразу же вдруг все удалось посмотреть, чудеса чудесные. По трансляции было чётко заметно, что был аут на втором мяче, несмотря на то, что камера на корт направлена под углом. И при чём тут линейные, если они и зафиксировали аут, а этот тут же подлетел к судье с требованием дать ему проверку?
Проверку можно потребовать с какой угодно целью. Например, сделать паузу в игре, темп сбить. Абсолютно законный приём.
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Ну наверное тогда же, когда и я "смотрел все матчи Рудика". Сегодня открыл его на втором мониторе и сразу же вдруг все удалось посмотреть, чудеса чудесные. По трансляции было чётко заметно, что был аут на втором мяче, несмотря на то, что камера на корт направлена под углом. И при чём тут линейные, если они и зафиксировали аут, а этот тут же подлетел к судье с требованием дать ему проверку?
У тебя со зрением что ли проблема) Я не использовала слово "все" в твой адрес.
"при чем тут линейные?" что за вопрос)) они его на важнейшем очке едва не обокрали. разумеется будет недоверие, это же не автоматический хоукай, к которому все привыкли. из вредности из пальца че-то высасываешь)
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
когда это я смотрела "все матчи" Руне? я его вообще-то почти никогда не смотрю. в четвертом, это когда двойная была что ли? Там был мизерный аут, какое еще отчетливо. тем более это грунт, и там линейные судьи.
Ну наверное тогда же, когда и я "смотрел все матчи Рудика". Сегодня открыл его на втором мониторе и сразу же вдруг все удалось посмотреть, чудеса чудесные.
По трансляции было чётко заметно, что был аут на втором мяче, несмотря на то, что камера на корт направлена под углом. И при чём тут линейные, если они и зафиксировали аут, а этот тут же подлетел к судье с требованием дать ему проверку?
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Верховенский1990
Ну все Рууд выходит на пик, сейчас выиграет очередную водокачку.
+5
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Sincere
Ответ Макс237
Рууд понизился до 250 ? Пусть летит из десятки. Не будем скучать.
С 4-й строчки не так-то просто вылететь из 10-ки, потЕрпите)
+3
-1
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maSha
Ответ Макс237
Рууд понизился до 250 ? Пусть летит из десятки. Не будем скучать.
Пока что он, наоборот, поднялся.
+11
-1
+10
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
А в четвёртом розыгрыше зачем он просил проверку, если там отчётливо было видно, что мяч не попал в корт? Затем же, зачем ты смотришь все матчи Руне 😋
когда это я смотрела "все матчи" Руне? я его вообще-то почти никогда не смотрю.
в четвертом, это когда двойная была что ли? Там был мизерный аут, какое еще отчетливо. тем более это грунт, и там линейные судьи.
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
ага, например в первом розыгрыше на тае, где его чуть не обокрали) интересно, зачем ты вообще смотришь его матчи😂
А в четвёртом розыгрыше зачем он просил проверку, если там отчётливо было видно, что мяч не попал в корт?
Затем же, зачем ты смотришь все матчи Руне 😋
+2
-1
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Макс237
Рууд понизился до 250 ? Пусть летит из десятки. Не будем скучать.
+3
-9
-6
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Sander Westerveld
В Эшториле коронный, в Умаге похоронный
+15
-2
+13
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Позорненькая победа Рудика. Весь матч ныл, обращаясь к судье, сбегал в подтрибунку, постоянно запрашивал проверки на попадание в корт, порой даже очевидные.
ага, например в первом розыгрыше на тае, где его чуть не обокрали)
интересно, зачем ты вообще смотришь его матчи😂
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Йенс Мустерманн
Ответ Никита Волк
Давно нельзя хоукаем пользоваться и в подтрибунку ходить во время мед перерыва?
Пользоваться всем можно, вот только это выглядит чересчур лицемерно с его стороны, потому что он пытается запрещать это делать своим соперникам. Ну а побег в потдрибунку прямо посреди сета выглядит слишком подозрительным. После него он стал и бегать лучше и подавать лучше.
+2
-2
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Sincere
Алис проводил матч жизни, выиграл 90% на первой подаче, наподаванил 16 эйсов.
крутой выдали матчик.
Каспера с финалом, наконец-то)
+3
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Генадий Адамов
Ответ Йенс Мустерманн
Позорненькая победа Рудика. Весь матч ныл, обращаясь к судье, сбегал в подтрибунку, постоянно запрашивал проверки на попадание в корт, порой даже очевидные.
Друг чесуна
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-2
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Никита Волк
Ответ Йенс Мустерманн
Позорненькая победа Рудика. Весь матч ныл, обращаясь к судье, сбегал в подтрибунку, постоянно запрашивал проверки на попадание в корт, порой даже очевидные.
Давно нельзя хоукаем пользоваться и в подтрибунку ходить во время мед перерыва?
+7
0
+7
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Йенс Мустерманн
Позорненькая победа Рудика. Весь матч ныл, обращаясь к судье, сбегал в подтрибунку, постоянно запрашивал проверки на попадание в корт, порой даже очевидные.
+2
-7
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