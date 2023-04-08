Рууд впервые в сезоне вышел в финал ATP и обойдет Медведева в рейтинге

Пятая ракетка мира Каспер Рууд обыграл №80 Кентена Алиса в полуфинале турнира в Эшториле.

Норвежец обыграл француза 6:4, 3:6, 7:6(2). Для него это будет первый решающий матч в этом сезоне.

Всего Рууд вышел в 16-й финал ATP в карьере – в предыдущих он выиграл девять титулов.

За счет выступления в Эшториле Рууд поднимется на четвертую строчку рейтинга, обойдя Даниила Медведева.

За титул он сыграет с Миомиром Кецмановичем (1:2 в личных встречах).

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