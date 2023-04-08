Рууд о разгроме Баеса: «Счет бывает обманчив. На корте эти 6:3, 6:0 ощущались совсем по-другому»

Теги ATP Millennium Estoril Open Каспер Рууд Себастьян Баес Теннис

Каспер Рууд прокомментировал победу над Себастьяном Баесом в четвертьфинале в Эшториле.

Норвежец разгромил прошлогоднего чемпиона 6:3, 6:0 и впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«Я провел отличный матч, особенно второй сет. Очень доволен тем, какой уровень удалось показать.

Себастьян – отличный игрок. Счет бывает обманчив. На корте эти 6:3, 6:0 ощущались совсем по-другому. Но это теннис – когда преимущество на твоей стороне и тебе немного везет, такое может случаться.

Это мой первый полуфинал в этом году, для меня важно постараться хорошо выступить сейчас и выиграть несколько матчей. Конечно, это очень хорошее начало грунтового сезона».

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2 комментария

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Sincere
Да, во втором сете было очень много борьбы в первом гейме после брейка. минут 15 играли, а потом Баес успокоился)
Игра порадовала, давай дальше в том же духе.
+1
-1
0
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Наглая Кайса
Прибедняется
0
0
0
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